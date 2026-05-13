La carrera con especialidad que jamás ejerció María Jesús Montero y el giro que la llevó a ministra

Maria Jesús Montero se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla

"To pa mí", la chirigota que convierte a María Jesús Montero en protagonista del Carnaval de Cádiz: "Disfruto gastando el dinero de los demás"

Compartir







Hay un detalle en el currículum de la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda que los medios mencionan con cierta frecuencia pero que no suele explicarse en toda su extensión. Nos referimos al hecho de que María Jesús Montero es médica. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, con todos los conocimientos clínicos que esa formación implica, sin embargo, nunca ejerció la medicina en una consulta, ni pasó por el MIR, ni llegó a tener pacientes propios. El bisturí y la bata blanca se quedaron en el terreno de la teoría y los libros de texto. El camino que eligió, o que se fue labrando fue otro bien distinto.

Los años de formación de María Jesús Montero

María Jesús Montero Cuadrado nació el 4 de febrero de 1966 en Sevilla. Es hija de profesores y se crio en el barrio sevillano de Triana. Este entorno familiar, con padres docentes y en un barrio popular de identidad fuerte, sirvió para moldear una personalidad que pronto se volcó tanto en los libros como en la acción colectiva.

PUEDE INTERESARTE Los estudios de Gabriel Rufián antes de dedicarse a la política

Militó durante su carrera universitaria en los movimientos cristianos de base y junto a su pareja evolucionó hacia las Juventudes Comunistas. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Como inició la carrera en 1984, la debería haber terminado en torno a 1990, ya que por aquellos tiempos la licenciatura de Medicina duraba seis años en España. Pero en paralelo a los estudios, la política ya estaba comenzando a ocupar un espacio relevante dentro de su agenda.

Fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Es decir, que mientras estudiaba Medicina, estaba ya gestionando y negociando en una organización juvenil de ámbito regional. Ese doble itinerario de formación clínica, sumado a una buena dosis de gestión pública, definió exactamente el futuro de María Jesús Montero..

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El giro hacia la gestión hospitalaria

Terminada la carrera, Montero no se presentó al examen MIR para obtener una especialidad médica reconocida. En su lugar, realizó un máster en Gestión Hospitalaria en la Escuela de Negocios EADA. Este máster orientó su trayectoria de forma definitiva hacia la administración sanitaria. Fue también técnica en Función Administrativa de Hospitales, un perfil más cercano al organigrama que al diagnóstico.

De esta forma, más que en el ejercicio de la medicina, su carrera profesional ha estado centrada en la gestión sanitaria. Trabajó entre 1995 y 1998 como subdirectora médica para el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, entrando entonces como subdirectora médica y luego como directora gerente en el también sevillano Hospital Universitario Virgen del Rocío. La progresión fue rápida, pasando de subdirección a gerencia en uno de los hospitales públicos de referencia del país.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El salto a la política autonómica

El paso desde la gestión hospitalaria a la alta política andaluza se produjo en 2002. Entre septiembre de 2002 y abril de 2004 ostentó el cargo de viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, tras lo que fue nombrada titular de la Consejería de Salud, responsabilidad que desempeñó hasta mayo de 2012.

En esa etapa al frente de Salud desarrolló iniciativas de calado, como la aprobación de nuevos derechos sanitarios como la segunda opinión médica o el acceso al diagnóstico genético, la regulación del uso terapéutico del cannabis o la ley de muerte digna andaluza. Una médica gestionando la sanidad de la segunda comunidad autónoma más poblada de España.

Pero el giro más sorprendente llegó en septiembre de 2013. Desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 6 de junio de 2018 fue consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Al frente de este departamento elaboró y aprobó cinco presupuestos sin tener mayoría absoluta en el Parlamento, tres con el apoyo de Ciudadanos. Una médica, sin formación reglada en economía, al frente de las cuentas de una de las comunidades autónomas con mayor peso presupuestario de España.

Hacia el Gobierno central y la Vicepresidencia

La trayectoria andaluza fue la palanca que la impulsó a Madrid. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, hoy preside el Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España. Desde diciembre de 2023 es la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda desde junio de 2018.

Y desde el 18 de enero de 2025 ha añadido otra responsabilidad, al dirigir la Secretaria General del PSOE de Andalucía. Su proclamación fue automática al no reunir finalmente los avales necesarios ningún otro candidato o candidata. Médica, gestora, consejera de Salud, consejera de Hacienda, ministra, vicepresidenta, secretaria general del principal partido de la oposición andaluza. La especialidad que nunca ejerció queda muy lejos, pero acertó con su rumbo, dejando claro que la gestión es lo suyo.