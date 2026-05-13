El vídeo de formato casero, ha sido compartido por las redes sociales de su formación política, Adelante Andalucía

Juanma Moreno confirma la autoría de la canción 'Kilómetro Sur', protagonista de su campaña: "La cantaré más adelante"

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Adelante Andalucía ha publicado este miércoles un vídeo de su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, cantando el himno de Andalucía con cuatro años de edad.

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"Lo llevamos dentro desde pequeños"

"Lo llevamos dentro desde pequeños. Y este domingo lo vamos a demostrar", ha indicado el candidato en el texto que acompaña el vídeo en las publicaciones en su perfil oficial en las redes sociales 'X' e 'Instagram'.

Una publicación que coincide con el lanzamiento de un nuevo videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción realizada por el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, quien aparece en el vídeo oficial.

La canción --que es la sintonía de sus actos de la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo-- es, según ha señalado, "una especie de tributo" que hace a Andalucía, recordando su etapa más juvenil en la que tenía un grupo de música.