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Andalucía

Adelante Andalucía publica un vídeo de su candidato cantando el himno con cuatro años: "Lo llevamos dentro desde pequeños"

José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, cantando el himno de Andalucía con cuatro años
José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía en un fotograma de su vídeo con cuatro años cantando el himno andaluz. @joseigs_
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Adelante Andalucía ha publicado este miércoles un vídeo de su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, cantando el himno de Andalucía con cuatro años de edad.

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"Lo llevamos dentro desde pequeños"

"Lo llevamos dentro desde pequeños. Y este domingo lo vamos a demostrar", ha indicado el candidato en el texto que acompaña el vídeo en las publicaciones en su perfil oficial en las redes sociales 'X' e 'Instagram'.

Una publicación que coincide con el lanzamiento de un nuevo videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción realizada por el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, quien aparece en el vídeo oficial.

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La canción --que es la sintonía de sus actos de la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo-- es, según ha señalado, "una especie de tributo" que hace a Andalucía, recordando su etapa más juvenil en la que tenía un grupo de música.

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