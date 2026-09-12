Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 14:00h.

Las influencers celebran su amor 10 años después del primer 'sí, quiero', rodeadas de sus seres queridos y de la mano de Nagore Robles, encargada de oficiar la ceremonia

Masajes, preparativos de última hora y nervios: así viven Dulceida y Alba Paul los momentos previos a su segunda boda

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Dulceida y Alba Paul han demostrado este viernes que las segundas oportunidades funcionan si hay amor. Lo han hecho en una espectacular ceremonia en un enclave de ensueño en la Costa Brava donde, rodeadas de todos sus seres queridos, se han dado el 'sí, quiero' por segunda vez. Una reboda de lo más especial en la que se han vivido momentos de lo más emotivos. ¡Descubre en esta noticia todos los detalles!

La que fuera concursante de 'Supervivientes 2026', Alba Paul, y Dulceida forman una de las parejas más queridas de las redes sociales. Tras una breve ruptura en el año 2021, las influencers se reconciliaron y tuvieron a su primera hija en común, Aria. Ahora, su amor continua fortaleciéndose y han querido celebrar por todo lo alto su inquebrantable unión una década después de su primera boda, en septiembre de 2016.

Así ha sido la reboda de Dulceida y Alba Paul

En esta ocasión, la pareja ha celebrado su boda en un espectacular enclave frente al mar. Concretamente en un hostal de lujo situado en S'Agaró, uno de los rincones más especiales de la Costa Brava. Un escenario de ensueño que ha servido de marco en este día tan especial para las influencers.

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Rodeado de naturaleza y con unas impresionantes vistas al mediterráneo, el alojamiento cuenta con diferentes espacios que combinan los característicos espacios de S'Agaró con la elegancia y exclusividad del hostal de 'La gavina'. Se trata de un lugar elegido por numerosas parejas para celebrar sus bodas, como en esta ocasión Dulceida y Alba Paul.

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Hasta allí se han desplazado todos sus seres queridos, entre los que se encontraban numerosos influencers como Laura Escanes, Lola Lolita, Violeta Mangriñán y Jonan Wiergo, entre otros. Eso sí, entre todos los invitados conocidos, ha sido Nagore Robles quien ha contado con el papel más importante: oficiar la ceremonia.

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La colaboradora de televisión e influencer mantiene una estrecha amistad de años con Alba y Dulceida, quienes han querido que sea ella la persona encargada de unirlas en este segundo enlace. Un papel muy especial que la del País Vasco ha cumplido con creces, acompañando a la pareja en el que es ya uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Los momentos más emotivos de la reboda

Durante la ceremonia se han vivido momentos de lo más emotivos, comenzando por la entrada de ambas al altar del brazo de sus madres. Tampoco ha faltado la música, pues las influencers han contado con la presencia del cantante y exconcursante de Operación Triunfo, Alfred García, cuya música en catalán suele acompañar a la pareja en algunos de sus momentos más especiales y que, sin duda, no podía faltar en su reboda.

Quien también ha contado con un papel de lo más especial, como no podía ser de otra manera, ha sido Aria, la hija de Alba y Dulceida. La pequeña ha sido la encargada de llevar los anillos al altar junto a la sobrina de Dulceida, quien también se encargó de esta tarea en la primera boda de la pareja.

Además, otro de los momentos más especiales, en el que no faltaron las lágrimas, fue la lectura de los votos. "Vosotras sois mi mundo, mi casa, mi familia, mis chicas favoritas. Está claro que me ha tocado la lotería y no necesito nada más, solo a vosotras dos. Hoy, diez años después de aquella boda mágica, volvería a elegirte una y mil veces", fueron parte de las palabras que Dulceida le dedicó a Alba.

El sofisticado vestido de Dulceida en su reboda

En cuanto a los estilismos para este gran día, Dulceida ha lucido un sofisticado vestido de novia de encaje con una silueta ceñida que realzaba su figura. El look, con escote halter, una espectacular cola y espalda descubierta, lo ha complementado con un recogido sencillo. Un estilismo elegante y romántico con el que ha vuelto a sorprender.

Por su parte, Alba Paul ha lucido un traje dos piezas blanco, compuesto por una americana de corte recto y un pantalón de pierna ancha. Un estilismo que ha completado con unos zapatos blancos de punta fina y tacón y un semirrecogido.