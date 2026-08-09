Equipo Outdoor 09 AGO 2026 - 10:00h.

La finalista de ‘Supervivientes 2026’ se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo está siendo su vuelta a la vida normal tras el concurso

La cocina de la nueva casa de Dulceida y Alba Paul: estética vanguardista, un enorme cuadro familiar y premios

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Alba Paul ha vuelto a casa después de su paso por 'Supervivientes 2026', y lo ha hecho compartiendo con sus seguidores cómo está siendo esta nueva etapa. La finalista del concurso, que llegó a la gran final tras casi 100 días separada de su familia, ha abierto un turno de preguntas en sus stories de Instagram para contar, sin filtros, cómo lleva la readaptación tras esta intensa experiencia.

La primera en aparecer ha sido Dulceida, su mujer desde hace una década de amor con más de un capítulo de por medio. Alba ha reconocido que la distancia le sirvió para valorar todavía más a los suyos: "Cuando estás lejos de los que quieres, tienes mucho tiempo para pensar", ha escrito, confesando que echó "demasiado" de menos a su familia durante los meses que pasó en Honduras.

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Sobre la vuelta a la rutina, la influencer ha sido muy sincera: no está siendo nada fácil. “Volver a la realidad es complicado. Después de tantos meses en una burbuja en la que solo piensas en sobrevivir, tu mente pierde el foco en las responsabilidades y en la vida real”, ha explicado, reconociendo que siente que el resto del mundo ha seguido adelante mientras ella se quedaba “congelada” en el tiempo. Ponerse al día con el trabajo, la gente y todo lo que ha pasado durante meses le genera, en sus propias palabras, una sensación “muy loca” que todavía está asimilando.

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El estado físico tampoco ha sido el mejor tras la experiencia. “Físicamente, regular. Tengo que hacerme pruebas, pero he sometido mi cuerpo a una situación extrema”, ha reconocido Alba, enumerando algunas de las secuelas: caída de pelo, ansiedad con la comida por el efecto rebote, debilidad, colesterol alto, dolores de tripa y varias marcas que todavía conserva por todo el cuerpo. Psicológicamente, sin embargo, asegura sentirse “mejor de lo que pensaba”, algo que ella misma reconoce entre risas.

Pero si hay un momento que se ha llevado todas las miradas, ha sido el reencuentro con Aria, la hija que tiene en común con Dulceida desde octubre de 2024. Aunque tenía dudas sobre cómo reaccionaría la pequeña después de tantos meses separadas, la respuesta llegó rápido: apenas cinco minutos después de volver a verse, todo volvió a la normalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. “Como si no me hubiese ido nunca”, ha resumido Alba, feliz de estar de nuevo “pegadas todo el día” a su hija.

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Así, entre secuelas físicas, ajustes emocionales y reencuentros esperados, Alba empieza a recomponer poco a poco su vida fuera de Honduras, con Aria y Dulceida como su mejor punto de apoyo en esta nueva etapa.