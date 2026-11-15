Paco León lleva más de 20 años haciendo reír, aunque de pequeño confiesa que era "tímido"

Consiguió cultivar una carrera con grandes éxitos y, en medio de ese recorrido, recibió un consejo de Concha Velasco

Compartir







Los Jameos del Agua, un escenario único excavado en la roca volcánica de Lanzarote, acoge un nuevo capítulo de su ciclo Cangrejos Albinos, espacio de entrevistas de Mediaset Infinity. Unos encuentros, impulsados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y presentados por Ángeles Blanco, reúnen en cada edición a destacadas figuras de nuestra sociedad para mantener conversaciones cercanas y enriquecedoras.

En este espacio en que naturaleza y emoción se dan la mano, hemos podido conversar con: Gemma Mengual, Ángel León, Iñaki Gabilondo, Elsa Punset, Luz Casal Quique Dacosta y Carolina Marín.

Y el encargado de cerrar este ciclo de charlas ha sido el actor y director Paco León que con “La comedia como bisturí” ha puesto el broche de oro de este ciclo de charlas este 14 de noviembre. En plena actualidad por su último proyecto cinematográfico, Aída y vuelta, el creador ha analizado el humor como una herramienta de precisión capaz de diseccionar la realidad, generar emoción y asumir riesgos narrativos.

"Aunque sea de los mediocres pero yo voy a trabajar de esto", confiesa León

Paco León lleva más de 20 años haciendo reír, aunque de pequeño era tímido. "Me encanta disfrazarme, convertirme en cosas y que me paguen", sentencia. Él es actor, director y productor. Su filosofía es crear sin permiso pero siempre con trabajo duro: "Aunque sea de los mediocres pero yo voy a trabajar de esto".

Consiguió cultivar una carrera con grandes éxitos y, en medio de ese recorrido, recibió un consejo de Concha Velasco: "Me dijo: 'No vayas a dejar la serie'". Y es que 'Aída' lo llevó hasta la cima, aunque eso supuso tener nuevos temores de cara al futuro. "Sentí el miedo de decir: 'Igual no tengo nada más que dirigir'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero el actor ya se encuentra sumergido en el siguiente proyecto como director. La obra comenzará su rodaje en 2027: "Un destello de algo que es la peli, que no puedo hablar y que estoy deseando contaros".