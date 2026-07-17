El chef de tres estrellas Michelin ha sido el último invitado de 'Cangrejos Albinos', un ciclo de entrevistas, conversaciones y reflexiones con destacados personajes de la cultura española que tiene lugar en Lanzarote

Quique Dacosta narra en 'Cangrejos Albinos' el proceso de Octavo, su reivindicativo menú: "Intento crear una relación con los comensales"

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Quique Dacosta ha sido el último invitado de 'Cangrejos Albinos', el espacio de entrevistas de Mediaset en el que los protagonistas se alejan de la actualidad más inmediata para reflexionar sobre su trayectoria, su forma de entender la vida y los temas que más les preocupan.

El chef, uno de los grandes referentes de la alta cocina española, ha aprovechado la conversación, que se ha presentado bajo el lema "Cocinar el territorio", para hacer balance de su carrera, explicar el trasfondo de su reivindicativo menú Octavo y dar su opinión sobre la juventud, desmontando algunos de los discursos más repetidos sobre las nuevas generaciones.

Lejos de los tópicos, Dacosta defiende desde la Casa del Campesino de la isla de Lanzarote que los jóvenes siguen teniendo talento, compromiso y ganas de trabajar, aunque insiste en que el contexto en el que viven es completamente distinto al que él conoció cuando comenzó su carrera.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llega al recordar una de las etapas más importantes de su restaurante. El ganador de tres estrellas Michelin explica que, cuando alcanzó el máximo reconocimiento gastronómico, el equipo estaba formado mayoritariamente por profesionales muy jóvenes.

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"En el año 2012 la media de edad del restaurante, y créeme que un restaurante de alta cocina es delicado, la edad media era de 23 años, y es cuando nos dieron las tres estrellas Michelin. Conseguimos la cúspide de la alta cocina con esa media de edad, y la jodía yo la media, si no hubiera sido menos de 23 años", reconoce.

Se trata de una anécdota con la que trata de desmontar la idea de que la juventud es incompatible con la excelencia, con la cultura del esfuerzo o con asumir grandes responsabilidades. Sin embargo, también advierte que, en su opinión, la sociedad está colocando un peso excesivo sobre los hombros de las nuevas generaciones.

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"Yo creo que la juventud está sobrevalorada por el mero hecho de ser joven. Les dicen que tienen todas las posibilidades, el mundo para ellos, que tienen que hacer esto y aquello, y que toda la responsabilidad es para ellos. Y además, que todo lo que no funcione va a ser culpa suya", expone Dacosta.

Para el cocinero, esa visión resulta injusta porque la responsabilidad del presente y del futuro no recae solo sobre quienes empiezan. De hecho, asegura que sigue recibiendo un gran número de solicitudes de empleo de personas jóvenes interesadas en desarrollar su carrera en la alta cocina.

"A mí me entran más currículums en el restaurante de gente joven que de gente mayor. Por lo tanto, ni toda la culpa ni toda la responsabilidad es de ellos ni de nosotros".

El chef también ha queridor recalcar que mantiene intacta su confianza en los jóvenes, aunque destaca que sus prioridades y su forma de afrontar la vida han cambiado respecto a décadas atrás.

"Yo creo en la gente joven. Yo confío en ellos. Lo que pasa que tienen sus tiempos. Son otros. Hay otras posibilidades, hay otras ventanas. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado", sostiene.

Durante la conversación con el periodista de Mediaset en Canarias, Romen García Arteaga; con el presentador de 'Más de Uno Gourmet' en Onda Cero, Carlos Chavaud; y con el director de 'Herrera en Cope' de Lanzarote, Jaime Puig, Dacosta también recurre a un ejemplo muy personal para explicar ese cambio de mentalidad. Compara su adolescencia con la de su hijo de 15 años, dejando claro que no pretende exigirle que reproduzca el camino que él recorrió.

"Si yo pretendo decirle a mi hijo de 15 años que sea como yo, que estaba fregando cazuelas con 15 años y me había ido de casa, me parece una barbaridad. O sea, ni lo que yo hice, por muy bien que me haya ido, sería el mensaje que yo le mandaría a mi hijo", indica.

En lugar de ello, explica que su hijo también persigue sus objetivos con disciplina, aunque lo haga en un ámbito completamente distinto. "Él a las 9 de la mañana hoy estaba en un gimnasio, va a hacer doble sesión, se dedica al fútbol, tiene un sueño, lo persigue con dedicación".

Es entonces cuando el cocinero realiza una de las reflexiones más sinceras de toda la entrevista, admitiendo que quizá quienes pertenecen a generaciones anteriores son quienes deben revisar su forma de mirar a los más jóvenes. "A lo mejor el que tiene una mirada equivocada de la juventud soy yo", zanja.

Próximos invitados a 'Cangrejos albinos' y cómo conseguir las entradas

El ciclo 'Cangrejos Albinos' continuará el 26 de septiembre. En una charla titulada 'Ganar por dentro', la campeona olímpica y leyenda del bádminton Carolina Marín, compartirá las claves de su éxito más allá de la técnica. Una conversación que estará centrada en la fortaleza mental, la disciplina férrea y esa capacidad de superación constante que define a los deportistas de primer nivel.

Finalmente, el encargado de cerrar este ciclo será el actor y director Paco León. 'La comedia como bisturí' será el título del broche de oro de este ciclo de charlas que tendrá lugar el 14 de noviembre.

Por un precio simbólico de 10 euros, los asistentes no solo aseguran su plaza en estos encuentros exclusivos, sino que contribuyen a una causa mayor. La recaudación íntegra se destinará a proyectos sociales en Lanzarote o La Graciosa.

Además, para aquellos que no puedan acudir, pero deseen sumar su granito de arena, se está valorando la creación de una "Fila Cero", permitiendo donaciones directas a la causa.

Las entradas ya están disponibles en cangrejosalbinos.com . No pierdas la oportunidad de formar parte de este diálogo transformador.