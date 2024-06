Mueren cuatro gacelas y un arruí por los episodios de "estrés y agitación" sufridos tras los conciertos de La Hoya, en Almería

"Esto no es cuestión de generar conflicto cada vez que el Ayuntamiento quiere hacer una actividad". "Como somos personas razonables, si vemos que no se puede hacer, cambiaremos de ubicación y no pasa nada. No hay que generar conflicto por cada cosa que se haga", apuntó Vázquez quien, a falta de dicho estudio para determinar la "compatibilidad" que observaba, incidió en los "pocos decibelios" que suponían en estos conciertos.