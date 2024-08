Condenado a multa por robar una moto en Sevilla y quedarse sin gasolina mientras huía

En su recurso de apelación, el condenado alegaba "que la cantidad (a pagar al dueño de la moto) es excesiva, ya que no existe factura de reparación y que no presenta factura del arreglo parcial que dijo haber hecho poco después del hecho", señalando además que "llama la atención que no se ha acreditado que se diera parte al seguro del hecho y de que no existe prueba alguna documental del valor de los daños de la motocicleta ni de que los desperfectos causados en la misma".