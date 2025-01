Tras varias excusas, el Director terminó por confesar que el curso no empezaría, y que no podría hacerse cargo de las devoluciones de lo pagado. "Quería reunirnos uno a uno, pero decidimos unirnos para hacer fuerza; nos ofreció alternativas que resultaron falsas y a día de hoy no tenemos ni el dinero ni una respuesta", asegura el portavoz.