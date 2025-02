La Audiencia provincial ha iniciado este miércoles el juicio con jurado popular promovido contra un preso de la cárcel de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, acusado de asesinar presuntamente a su compañero de celda en febrero de 2023 tras asfixiarlo con un cordón, asegurando el inculpado que la víctima le agredió primero y que él actúo para defenderse , pero "no quería" acabar con la vida de su compañero. "Pasó lo que pasó. Yo no mato por la espalda" , ha enfatizado.

En su comparecencia, O.E.K., de nacionalidad marroquí, en situación administrativa irregular de residencia en España y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, ha manifestado que aquel 28 de febrero de 2023, estaba en su celda viendo la televisión mientras su compañero de celda, con el que compartía la estancia desde ese mismo día, estaba "fumando" tabaco; señalando que él no fumaba y que "no deberían" haberle asignado a un compañero de celda que fumase. "No quería fumadores en la celda", ha dicho.