Ante ello, Nieto, tras lamentar el asesinato de la mujer, ha señalado que "las decisiones de los jueces" las adoptan "libremente, según sus mejor criterio y en cumplimiento de la legalidad", añadiendo, aunque no conoce "cómo se ha hecho" en este caso, que es " muy difícil establecer, en un problema de las dimensiones de la violencia de género, unas decisiones por parte de un juez que nos den el 100% de garantía de que esto no va a ocurrir".

De igual forma, según ha subrayado, "también tenemos que hacer un esfuerzo todos por no equivocarnos a la hora de señalar los culpables", pues "aquí hay un culpable que está detenido, que es quien ha matado a esa mujer, sobre el que tiene que caer todo el peso de la Justicia, y luego hay una serie de medidas que han podido no ser lo suficientemente eficaces, que se han podido cometer errores, pero no podemos equivocarnos a la hora de señalar a los culpables de una situación como la que hemos vivido aquí".