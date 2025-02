Hace justo un año que el nombre de una enfermedad desconocida cambiaba las vidas de Francisco y de Estefanía. Su pequeño Neizan tenía por entonces un añito y mucho tiempo batallado. El diagnóstico llegó tras la sospecha de la madre de que algo no iba bien , de que el desarrollo de su pequeño no estaba yendo del todo bien: Síndrome de Allan Herndon Dudley.

Porque este es su gran miedo, el desconocimiento de la enfermedad , el no saber qué va a pasar y el no tener respuestas a cómo deben actuar. "Nos basamos un poquito en el día a día, en intentar buscar la mejor calidad de vida para Neizan, porque ni siquiera nadie nos ha dicho qué nivel de afectación tiene ".

Lo que saben es por lo que viven. Su hijo no puede andar, no se mantiene en pie y saben que casi no podrá hablar. Necesita atención continua, terapias y materiales adaptados que le ayuden a tener una mejor calidad de vida. Pero no tienen nada.