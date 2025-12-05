Álex Aragonés 05 DIC 2025 - 16:23h.

Las reservas de sangre suelen bajar unasta un 20% durante el puente de diciembre y las fiestas de Navidad

Unos estudiantes diseñan en Málaga un filtrador para "transformar cualquier tipo de sangre en universal"

BarcelonaEl puente de diciembre y las fiestas de Navidad son dos momentos del año que la ciudadanía espera con ganas. Un mes repleto de celebraciones y cambios de hábitos en el que las reservas de sangre suelen bajar hasta un 20% y hasta 6.000 pacientes la necesitarán en estas fechas en los hospitales catalanes, por lo que hacen un llamamiento para que la donación siga salvando vidas.

El Banco de Sangre y Tejidos ha puesto en marcha su campaña navideña en un momento del año en el que deben conseguirse unas 20.000 donaciones de sangre para todos estos pacientes.

Este año, la campaña de Navidad tiene como lema 'La tradición que nos une' y hace un llamamiento a los donantes a completar las donaciones del año si hace más de tres o cuatro meses que no dan sangre y todavía pueden hacerlo: "Cabe recordar que en el caso de los hombres, pueden donar sangre cuatro veces al año y, en el caso de las mujeres, tres".

"Adoptar la tradición de donar sangre como un hábito familiar navideño"

Un gesto solidario que es de gran utilidad en el último tramo del año y, coincidiendo con la época de los propósitos por excelencia: "El Banco de Sangre insta a todos a adoptar la tradición de donar sangre como un hábito familiar navideño y acudir a hacer el gesto de 'salvar vidas' acompañado de hermanos, hijos, tíos, amigos, compañeros, grupos, equipos, etc."

Para ello, la entidad quiere agradecer por tercer año consecutivo a las personas que den sangre, plasma o plaquetas entre el 15 y el 21 de diciembre, participando en el sorteo de 15 billetes de La Grossa de Fin de Año en Cataluña, con el número especial 25405, que coincide con el día del nacimiento del dr. Frederic Duran Jordà , médico catalán desconocido hasta hace pocos años, que fue creador del primer banco de sangre del mundo y del que se ha conmemorado el Año durante este 2025.

"La colaboración permite también contribuir al objetivo de Loterías de Cataluña que destina todos sus beneficios a la financiación de inversiones, programas y actuaciones que promueven la prosperidad y la cohesión social, como la ayuda a personas sin hogar, la asistencia a familias en riesgo de pobreza y exclusión social oa personas con TEA y discapacidad intelectual, entre otros", añaden.

Asimismo, entre el 1 y el 22 de diciembre, también sortearán lotes de turrones en los centros de donación de sangre de los hospitales de Cataluña y el refrigerio para los donantes incluirá caldo de Navidad durante todo este mes. Durante estas fechas, algunos de los centros hospitalarios de donación de sangre de mayor afluencia abrirán sus puertas alguna mañana de alguno de los días festivos para compensar el bajón de donaciones durante las Fiestas

¿Quién puede donar sangre?

De forma general, puede donar sangre cualquier persona que tenga buena salud siempre que tenga entre 18 y 70 años, pese 50 kilos o más. Y en caso de ser mujer, que no esté embarazada.