El caso Francisco Salazar, un golpe al feminismo del Gobierno: "Es vomitivo"

El PSOE reconoce en un comunicado interno -remitido a cargos del partido- que no estuvo "a la altura" con las mujeres que denunciaron al excargo de Moncloa y Ferraz, Francisco Salazar, y que no ha "arropado" lo suficiente a las denunciantes. "Nos duele que haya sucedido", señalan en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, que lleva el logotipo del PSOE y tiene fecha de este viernes 5 de diciembre.

En el que comunicado dan una explicación punto por punto de los hechos de los últimos meses y las acciones que ha llevado a cabo el partido.

"Nos duele que haya sucedido", aseguran desde el PSOE

"La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada", señala el texto después de que las víctimas se quejasen de que el partido no se había puesto en contacto con ellas cuatro meses después de haber presentado las denuncias por el canal interno de Ferraz.

Los socialistas reconocen que el contenido de las denuncias publicadas detalla "comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

Y por tanto, admiten la responsabilidad en el trato a las presuntas víctimas. "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", concluyen. El PSOE se excusó en un error informático para no tramitar las quejas hasta ahora.

Pilar Alegría calificó las expresiones de Salazar como "vomitivas"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha calificado como "vomitivas" los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Francisco Salazar, vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz. de denuncia de Ferraz.

La ministra también ha traído al presente que desde 2018 existen protocolos antiacoso en el Gobierno, y que en Moncloa se reunió a los trabajadores y las trabajadoras para que "desde la empatía y desde el más absoluto respeto su anonimato", supieran que "todas aquellas personas que hubieran visto o sufrido cualquier tipo de comportamiento absolutamente inadecuado" tenían la posibilidad de denunciarlo.