La imagen no solo llama la atención de todo conductor o viandante que se cruza en su camino , sino que también es avistado con curiosidad por una patrulla de la Guardia Civil. Todo ha quedado registrado.

Los agentes dan el alto al motorista-dragón, que obedece a las órdenes y para en el arcén: "¿Por qué vas vestido así?", pregunta el agente, a lo que el joven, que confiesa tener solo 19 años y no haber pasado nunca por una experiencia igual, contesta que "porque me gusta y me hace gracia".