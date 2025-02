Por último, se determina que la acusada no podrá acercarse ni comunicarse bajo ningún medio con su otro hijo. Asimismo, se le advierte de que cualquier incumplimiento de estas medidas "puede dar lugar a la revocación de la presente resolución y a un nuevo ingreso".

Tras el informe forense, la defensa de la acusada ejercida por el letrado Francisco Navea solicitó su puesta en libertad, a la que no se ha opuesto el Ministerio Fiscal. En la causa no hay personada acusación particular.