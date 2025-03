No es la primera vez que Goodman sufre un accidente durante un rodaje. El actor fue hospitalizado anteriormente después de un incidente en el set de la popular serie The Righteous Gemstones. "Estaba tratando de ser un especialista en acrobacias", le contó en su momento Goodman a Jimmy Fallon, en 2022. "No tengo 69 años. Tengo 23 y haré esto toda la noche si es necesario. Demostraré mi valía", dijo en tono de broma sobre lo ocurrido.