"ES QUE NO HEMOS APRENDIDO NADA SEÑORES, ESTÁ CLARO QUE CUANDO HAY AGUA CON VELOCIDAD NO NOS METAMOS EN LOS COCHES". En Córdoba todavía no tienen señales de vida del hombre de 70 años que salió a la calle con su bicicleta: " ESTAMOS TODOS CON EL CORAZÓN EN LA MANO". Allí el Guadalquivir está a rebosar y antes de que llegase el agua los vecinos, intentaban frenr lo inevitable. "ESTO EN CUESTIÓN DE 10 O 15 MIN HA SIDO". "ESTO ES UN SINVIVIR"