Y es que "pese a que los progenitores nieguen los hechos, lo cual es completamente lógico pues tienen la condición de investigados en el proceso penal y están en su derecho de no reconocer los hechos y no confesarse culpables, no podemos perder de vista que los hechos objeto de la investigación, de ser ciertos, se trataría de hechos muy graves, no solo de delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género, lo cual es objeto de otras diligencias seguidas en este juzgado"; sino que además "pudieran ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual cometidos sobre menor de edad y corrupción de menores, castigados con penas elevadísimas de prisión".