"Su familia le advirtió que tuviese cuidado porque esta persona siempre iba armado con una navaja, pero Gaby estaba convencido de que hablarían y no se pelearían", relata el criminalista forense y portavoz de la familia. No obstante, no fue así, y el día de los hechos se produjo una discusión en el transcurso de la cual "se lo llevó al callejón de enfrente y parece ser que allí le propinó un primer golpe y luego le asestó las 14 puñaladas".