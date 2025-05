La familia de Brett Dryden, hallado muerto en Mojácar, considera que fue asesinado y pide a la policía española que investigue más

Brett Dryden fue hallado muerto en su casa de Mojácar el 21 de julio de 2024

Compartir







Brett Dryden, un británico de 35 años afincado en Mojácar (Almería) desde hacía cinco años, fue hallado muerto en su vivienda en julio de 2024. Presentaba signos de violencia y la primera explicación oficial apuntó a una posible embolia pulmonar. No obstante, su familia nunca creyó en esa versión, siempre consideró que podría tratarse de un homicidio.

Desde que ocurrieron los hechos, la madre del joven, Sandra Adams, ha instado a las autoridades españolas a investigar a fondo lo sucedido y ha lanzado campañas públicas y de recaudación de fondos para tratar de conseguir ayuda. "Mi hijo no murió de forma natural. No descansaremos hasta que se haga justicia por su asesinato", explicó, en declaraciones a 'The Mirror'.

Casi un año después, la familia de Dryden afirma no haber recibido avances ni respuestas de las autoridades españolas

El cuerpo sin vida de Dryden fue encontrado sobre las 23:00 horas del 21 de julio de 2024 en su domicilio, ubicado en el callejón de la Mora, en la zona de Ventanicas-El Cantal de Mojácar, donde residía desde hacía unos cinco años. El joven presentaba una herida inciso-contusa de entre cinco y seis centímetros en la frente, según confirmó al día siguiente del hallazgo el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien subrayó que “no se descartaba ninguna hipótesis” y que la autopsia resultaría “determinante”.

Aquel mismo día, fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería indicaron a 'EFE' que, a pesar de los aparentes signos de violencia hallados en el domicilio -incluida la presencia de sangre en paredes y suelos-, el escenario "no tenía por qué ser lo más evidente" y se manejaban varias líneas de investigación. Sin embargo, casi un año después, la familia de Dryden afirma no haber recibido avances ni respuestas por parte de las autoridades españolas.

PUEDE INTERESARTE Un hombre mata a una mujer en Almería e intenta deshacerse del cadáver quemándolo

El entorno de Brett Dryden ha lanzado campañas de firmas y de recaudación de fondos

La madre del británico, Sandra Adams, ha promovido una campaña en la plataforma Change.org con más de 1.100 firmas en la que reclama a la Guardia Civil que lleve a cabo una “investigación completa” y denuncia que “los crímenes contra no residentes suelen recibir menor prioridad”. Según su testimonio, los agentes apuntaron inicialmente a una posible embolia pulmonar, lo que les llevó a trasladar el cuerpo al Reino Unido para realizar una nueva autopsia por cuenta propia, con un coste económico elevado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En paralelo, han lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos con los que contratar abogados e investigadores privados, así como sufragar desplazamientos a España, ante la “falta de comunicación” con los responsables de la investigación. Las dudas de la familia se basan, además de en la herida que presentaba el cadáver, en la desaparición de objetos personales como gafas de marca, dinero en efectivo y su teléfono móvil, que supuestamente emitió señales en varias ubicaciones tras el fallecimiento. También denuncian la existencia de imágenes de videovigilancia entregadas por vecinos a la Guardia Civil en las que se vería a tres personas saliendo del domicilio de Brett.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia del británico: “Queremos respuestas y que el caso de Brett no quede enterrado por no ser residente"

El caso ha sido recogido por varios medios británicos, que han dado voz a la familia y han amplificado su petición de justicia. "Queremos respuestas y que el caso de Brett no quede enterrado por no ser residente. Toda vida merece dignidad y una investigación justa", reza la campaña.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde la Comandancia de Almería se ha apuntado a 'EFE' que en un principio se contempló una posible causa accidental como origen de la muerte, si bien han apuntado que tras la autopsia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) mantuvo la investigación abierta a instancias de la Fiscalía, que realizó esta petición a partir de las manifestaciones de la familia.