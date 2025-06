Redacción Andalucía Europa Press 25 JUN 2025 - 11:23h.

Trabajadores del metal se manifiestan por las calles de Cádiz horas antes de que se produzca una nueva reunión entre patronal y sindicatos

La huelga del metal en Cádiz: colapsan la autovía A-7 en el Campo de Gibraltar y el accesos a las industrias

CádizTrabajadores del sector del metal recorren esta mañana gran parte de la capital gaditana para llegar a la sede de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), por el momento sin incidencias destacables más allá de los cortes de tráfico propios por el recorrido de la marcha.

Tras no ser respaldado el preacuerdo alcanzado el domingo entre UGT, como sindicato mayoritario, y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), el sindicato CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), han convocado esta manifestación en la que se ha pedido la participación ciudadana.

El preacuerdo fue criticado por trabajadores y el segundo sindicato con representación mayoritaria, CCOO, al considerar que se retrocedía en derechos sociales y salariales, además de "someter durante una década a la clase obrera en el metal y a no poder mejorar las condiciones".

Por su parte, desde FICA UGT en Cádiz, al no ser respaldado el preacuerdo, su secretario Antonio Montoro ha trasladado la voluntad del sindicato de seguir con las negociaciones con la patronal del sector del metal para tratar de alcanzar de nuevo un acuerdo que sí convenza a los trabajadores.

"No podemos estar inmóviles porque los trabajadores continúan de huelga y tenemos que seguir intentando buscar una solución para que estos trabajadores regresen a sus puestos de trabajo", ha afirmado Montoro, que ha lamentado que el preacuerdo "no se ha entendido bien" pero que "todo es reconducible y todo es renegociable".

Nuevo intento entre sindicatos y patronal para desbloquear la negociación del convenio del metal

Los sindicatos CCOO Y UGT tienen este miércoles por la tarde, a las 17,30 horas, un nuevo intento en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para tratar de desbloquear con la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) --patronal del sector-- la negociación del convenio colectivo y, con ello, desconvocar la huelga indefinida que se mantiene desde el lunes 23 de junio.

Así lo han confirmado ambos sindicatos, que entienden que esta mediación en el CARL es el espacio para "buscar las soluciones" para la salida de este conflicto y que se pueda alcanzar un acuerdo "justo, social y solidario" para todas las plantillas.

"Nuestro deseo es que podamos desbloquear este conflicto de una vez para el bien de todos los trabajadores", ha señalado Antonio Montoro, secretario de FICA UGT Cádiz, quien ha explicado que en la reunión mantenida este martes en el CARL con la patronal "no se pudo avanzar" en la negociación al no estar presente CCOO, que ya había advertido que no acudiría a esta convocatoria.

Según Montoro, ayer las partes pusieron sus puntos de vistas y posibles cambios sobre la mesa y se apremió a que se convocase una nueva reunión de la mesa negociadora, esta vez con Comisiones Obreras.

Por su parte, Pedro Lloret, secretario de industria de CCOO en Cádiz, ha trasladado que su sindicato está "valorando" el acudir a esta nueva reunión en Sevilla, aunque matizando que "lo más probable" es que asistan, ya que "es donde se pueden buscar las soluciones para la salida de este conflicto".

"Estamos valorando acudir, sobre todo porque hay muchísima gente, no solamente delegados y delegadas, muchísimos trabajadores y trabajadoras que nos piden que Comisiones Obreras estén en esa mesa de negociación", ha aseverado.