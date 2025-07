Gonzalo Barquilla 02 JUL 2025 - 18:48h.

El rey de Mswati III de Esuatini, país conocido como Suazilandia, es uno de los protagonistas de la cumbre de la ONU en Sevilla

La curiosa petición del rey de Suazilandia a una imprenta de Sevilla: "Pedían la medida exacta"

SevillaLa ciudad de Sevilla acoge desde el 30 de junio hasta este jueves la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4), un encuentro organizado por la ONU que reúne a 60 jefes de Estado y más 200 representantes de delegaciones oficiales de países de todo el mundo para tratar de renovar y fortalecer la agenda global sobre cómo financiar el desarrollo sostenible, entre otras cuestiones.

Los reyes de España participaron en los primeros días de la cumbre. Pero hay otros mandatarios que destacan en la cita, como el rey de Mswati III de Esuatini, el pequeño país africano también llamado Suazilandia, que se ubica entre Mozambique y Sudáfrica. Hablamos del máximo representante de la última monarquía absoluta vigente en África que, por protocolo diplomático, es la figura con mayor rango después del monarca español.

El rey de Suazilandia tiene 16 mujeres y una vida de lujos: ha pedido un trono en su hotel en Sevilla

El rey de Suazilandia está dando mucho que hablar en la capital andaluza. Se encuentra hospedado en un hotel de lujo, en una de las mayores suites, y ha solicitado hasta un trono, según informan fuentes como 'ABC'. Cabe destacar que es la segunda vez que visita Andalucía y España, ya que en 2019 realizó una visita privada a Málaga.

En su forma de vida, destaca que Mswati III, a sus 57 años, cuenta con 16 mujeres. La última, Inkhosikati LaNomcebo, de 22 años, hija de un expresidente de Sudáfrica, es la más joven de ellas. En cada uno de sus viajes, siempre va acompañado de una esposa. En esta ocasión, le acompaña Inkhosikati LaMagongo.

El rey Mswati III, que fue quien promovió el cambio de nombre de su país (de Suazilandia a Esuatini), siempre ha disfrutado de una vida de lujos y palacios, pero esto también ha recibido críticas a nivel internacional, ya que la población local presenta un alto nivel de pobreza en numerosos puntos del país africano.

El rey de Suazilandia pide imprimir una foto suya en una copistería sevillana

En Sevilla, además, el equipo del rey ha protagonizado una anécdota. Como ha podido saber la web de Informativos Telecinco, Mswati III de Esuatini encargó a una copistería de la ciudad, Gabella Artes Gráficas, una fotografía suya a tamaño grande para enmarcar. José Manuel Gabella, el propietario del local, nos ha contado cómo ha sido esta experiencia.

"El jueves por la mañana me llamaron y me dijeron que el rey estaba en Madrid, pero que su mujer estaba en la delegación y que si podían conseguir una fotografía de gran tamaño (94´1 por 122). Pedían la medida exacta porque tenían visto el marco. En media hora aparecieron, en un furgón, y me dieron la foto. Sin embargo, era un archivo muy pequeño, por lo que tuve que pasar la imagen por varios procesos de Photoshop e inteligencia artificial para mejorar la calidad", explica el propietario del establecimiento.

"Se presentaron cerca de las 13:00 horas. Me quedé allí para solucionarles el asunto y sobre las 17:00 horas estaba todo resuelto. Vino una mujer que hablaba español y un hombre que hablaba en inglés todo el rato. Una vez les di la lamina, al rato volvieron porque necesitaban una base rígida para la foto, para que fuera enmarcada, que creo que la enmarcaron en la Galería de Arte Sorolla. Apliqué el rígido de cinco milímetros y quedaron muy satisfechos. Fueron muy amables y simpáticos", agrega José Manuel Gabella, que destaca que todos los representantes de Suazilandia se sorprendieron en su copistería al no ver fotos de Felipe VI, ya que en el país africano hay fotos del rey por todas partes. Aquella foto impresa, probablemente, será usada en el hotel de Sevilla donde se hospeda Mswati III y viajará con él hasta África.