Redacción Andalucía Europa Press 07 AGO 2025 - 15:30h.

La paciente, una somalí de 23 años, presentaba lesiones de complejidad y ya se encuentra dada de alta hospitalaria

Advierten de la llegada a España de mutiladoras genitales pagadas por familias de niñas

Compartir







El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado, por primera vez, la reconstrucción del clítoris y otros órganos afectados a una joven somalí de 23 años, que había sufrido una ablación genital en su país de origen y que actualmente reside en Sevilla.

Según ha explicado la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa, la mutilación genital femenina es el nombre genérico dado a aquellas prácticas que implican la extirpación, total o parcial, de los genitales externos femeninos u otras agresiones a los órganos genitales de las mujeres, por razones culturales u otras con finalidad no terapéutica. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece cuatro tipos de mutilación genital femenina.

PUEDE INTERESARTE La mutilación y la circuncisión clandestina sigue poniendo en riesgo la vida miles de niños y niñas en España

En el caso de la paciente atendida, presentaba una mutilación tipo III, que consiste en un estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. Además, se dejan dos pequeños orificios para la salida de la orina y la sangre menstrual.

Cerca de 230 millones de mujeres y niñas sufren esta práctica

La ablación genital se acostumbra a llevar a cabo entre la infancia y los 15 años de edad y comporta consecuencias que pueden llegar a ser graves para la salud. Asimismo, en el caso de Somalia, de donde procede la paciente, se estima que el 98% de las mujeres sufren mutilación genital.

PUEDE INTERESARTE Un fiscal pide seis años de cárcel para una pareja acusada de permitir que la abuela mutilase los genitales a su hija

De esta manera, cerca de 230 millones de mujeres y niñas sufren esta práctica, especialmente en los países de África Occidental. En la mayoría de los casos, la intervención es relativamente sencilla y requiere, como máximo, 24 horas de hospitalización.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Concretamente, la paciente atendida presentaba lesiones de complejidad, aunque ha sido posible realizar la reconstrucción del aparato genital y del meato urinario -parte final de la uretra- en una sola intervención, y se encuentra ya de alta hospitalaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Consejería ha destacado que las mujeres que requieran esta atención pueden acceder a la misma a través de su médico de atención primaria. Además, desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del centro hospitalario, se ha informado a asociaciones que atienden a mujeres inmigrantes y organizaciones no gubernamentales del área hospitalaria Virgen Macarena sobre esta prestación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este contexto, la Junta dispone de guías informativas y manuales sobre la prevención y atención de la mutilación genital femenina, que ofrecen herramientas para abordar este problema a profesionales en los ámbitos social, sanitario y educativo.

Finalmente, la Administración autonómica reconoce la mutilación genital femenina como una forma de violencia contra las mujeres y trabaja para prevenirla. Así, la guía de la Junta de Andalucía busca concienciar sobre la realidad de la mutilación genital femenina en el contexto sociocultural andaluz y proporcionar recursos a los profesionales que trabajan con personas afectadas o en riesgo.