El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado el pasado martes en el paraje de La Peña, en Tarifa (Cádiz).

El despliegue en la zona se mantiene este viernes ya sólo con un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba, que realizan labores de refresco en los puntos calientes que aún quedan para dar el fuego por definitivamente extinguido.

El incendio se produjo el pasado martes al arder una autocaravana junto al estacionamiento Torre de la Peña. Las llamas se propagaron con rapidez debido a los vientos del Estrecho, dificultando las labores de extinción, que llegaron a contar con 17 medios aéreos en los primeros momentos del incendio.

El siniestro tuvo momentos de especial peligrosidad durante la tarde del martes, ya que las llamas se propagaron muy cerca de la línea costera en la que se encuentran multitud de hoteles, cámpines y chiringuitos, lo que obligó a evacuar a más de 1.500 personas, algunas de las cuales tuvieron que se realojadas en puntos de acogida habilitados por el Ayuntamiento, así como al corte durante horas de la carretera N-340.