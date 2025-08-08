La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del tiroteo poco después del violento incidente ocurrido en un local de hostelería de Las Cabezas de San Juan

España afronta un incremento de la violencia ligada al crimen organizado, según el informe de Seguridad Nacional

Un tiroteo con tres heridos, uno de ellos de mayor gravedad, ha ocurrido a primera hora de la madrugada de este viernes, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Hay un hombre detenido, sospechoso de ser el autor de los disparos, según ha informado la Guardia Civil.

Las fuerzas del orden fueron alertados esta madrugada sobre un incidente con arma de fuego en un local de Las Cabezas de San Juan, según el comunicado del instituto armado.

Los agentes desplazados al lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego.

Los servicios médicos asistieron a los heridos y el primero, cuyo estado revestía mayor gravedad, fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Detenido el presunto autor del tiroteo poco después de los hechos

La Guardia Civil ha confirmado, a primera hora de esta madrugada, la detención del presunto autor del tiroteo y sigue tomando declaración al resto de personas relacionadas con lo ocurrido.

La investigación continua abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, ha detallado el instituto armado.