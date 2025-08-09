Iván Sevilla 09 AGO 2025 - 07:00h.

"Es un entorno muy bonito, pero en estos últimos años se está masificando demasiado", lamentan los vecinos

"Algunos tramos construidos hace 800 años no están preparados para soportar tanto peso", nos advierte Rosa

GranadaDespués de conocerse los datos de récord del turismo en España, en pleno verano algunos lugares se ven precisamente repletos de masas de turistas que saturan entornos como el río Dúrcal en Sierra Nevada (Granada).

La masificación turística que motivó protestas en Europa ha llegado "en los últimos años" al paraje granadino, como nos cuenta Rosa, portavoz de la Plataforma Pro Defensa del Agua en el Valle del Lecrín.

"Estamos a los pies de la montaña y este es un espacio muy bonito", pero que está sufriendo la presencia de "un montón de gente". Como captaron en un vídeo difundido en redes sociales, cientos de personas lo abarrotan.

Esta vecina asegura a Informativos Telecinco que les "ofrecen paquetes turísticos con autobuses" que se desplazan hasta allí. Sin embargo, "la ruta para llegar a la cascada de Los Bolos es una acequia histórica".

"Se está deteriorando el terreno y es peligroso", avisa

Significa ello que cuenta incluso con "algunos tramos muy antiguos, construidos hace 800 años aproximadamente, que no están preparados para soportar tanto paso y peso continuo de personas".

Nos explica que "para subir" allí hay un talud cuyos sedimentos están "un poco sueltos". "Se está deteriorando el terreno bajo el que se sujeta la acequia y es bastante peligroso", avisa sobre su estado actual.

De hecho, recuerda que hace unas semanas los servicios de emergencias tuvieron que efectuar "dos rescates en helicóptero". "Echarse fotos en parajes naturales como estos está de moda, pero falta de educación para no dañarlos", recuerda Rosa.

"Las personas de aquí estamos dejando de ir porque nos da pena... y cuando vamos el resto del año es para recoger basura", nos admite esta vecina que lamenta la destrucción del río.

"Es un delito ambiental tanto pisoteo en el lecho", dice

La portavoz de la plataforma señala que "es un delito ambiental lo que están causando ahí con tanto pisoteo en el lecho del río". Nace en Sierra Nevada y discurre por varios pueblos de la comarca del Valle del Lecrín.

Esta situación ha llevado a "una reunión" entre la citada plataforma, el Parque Natural de Sierra Nevada, el Ayuntamiento de Dúrcal, la comunidad de regantes propietaria de la acequia y otras asociaciones.

Quieren evitar que se siga dañando un espacio fluvial que "en pocos kilómetros ya ha sufrido otras agresiones", como vertidos de aguas fecales. Además, Rosa nos relata que "se han secado numerosos manantiales".

Desde el verano del 2024, esa circunstancia ha provocado que disminuya el aporte de agua al río Dúrcal. Aunque todavía sigue siendo un atractivo para turistas, igual que otra cascada "a la que acuden muchas personas".

Habla del salto de agua Arroyo del Alcázar, en el término municipal de Cónchar. No son pocos los usuarios que en sus redes sociales han compartido imágenes en entornos como ese, muy visitados en época estival.

