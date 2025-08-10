Redacción Andalucía Europa Press 10 AGO 2025 - 18:44h.

La víctima presentaba una herida abierta en la cabeza con abundante pérdida de sangre

SevillaLa Guardia Civil ha auxiliado a un joven de 28 años de edad de sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando estaba siendo agredido por un vecino en la localidad sevillana de Cantillana.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los agentes fueron alertados por los gritos y voces que procedían del exterior del acuartelamiento de la localidad mientras se disponían a iniciar su servicio. Se trataba de una pelea entre dos varones en la vía pública y, por ello, los agentes actuaron de forma inmediata, que se saldó con la detención de un varón como presunto autor de un delito de lesiones.

Herida abierta en la cabeza

Asimismo, y de manera urgente, los guardias civiles procedieron al auxilio de la v�íctima de dicha agresión, un joven varón vecino de la localidad, quien presentaba una herida abierta en la cabeza con abundante pérdida de sangre desvaneciéndose en presencia de los agentes.

Acto seguido, los agentes realizaron maniobras de primeros auxilios de control de hemorragias y de reanimación RCP durante aproximadamente diez minutos, resultando de las mismas la recuperación de las constantes vitales de la víctima y trasladándolo urgentemente hasta el Centro de Salud de Cantillana.

La rápida actuación de los agentes del Puesto de Cantillana propiciaron que esta persona no perdiese la vida, siendo posteriormente estabilizado por servicios médicos. El detenido junto con las diligencias ha sido puesto a disposición de la Autoridad judicial competente como presunto autor de un delito de lesiones graves.