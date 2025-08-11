Iván Sevilla 11 AGO 2025 - 06:00h.

Unos menores de Huétor Tájar crearon "joyeritos" tras decorar simples cajas "con gomaeva"

"Cada creación es única y original", afirman artesanos del taller Taracea Granada, activo desde 1962

GranadaLa taracea es una técnica nazarí en peligro de extinción desde hace años, al igual que ocurre con otro tipo de artesanías como la vidrería y alfarería. En este contexto, niños de Huétor Tájar (Granada) han aprendido recientemente cómo es este arte centenario.

Quizás después de haber participado en el taller municipal donde, realmente, utilizaron “materiales simulados” de los auténticos que emplean los profesionales, a los pequeños les pique el gusanillo de dedicarse en un futuro a un oficio “tan granadino”.

Según ha contado a Informativos Telecinco la técnica de Cultura del Ayuntamiento, Mayka Gómez, los menores hueteños crearon “unos joyeritos”. Tras decorar simples cajas que repartieron, sin ningún tipo de decoración. Porque para eso está la taracea.

“Consiste en poner a mano piezas geométricas, sobre todo, en superficies de madera”, como explican desde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Desde hace más de 700 años, los artesanos incrustaban “lujosos materiales como el marfil, el carey, el nácar e incluso la plata” para adornar sus objetos finales.

Los niños, en cambio, usaron “gomaeva” para que su manejo les resultase “más sencillo” y las composiciones fuesen “más coloridas”. Así lo explica el concejal de Cultura, Francisco Muñoz. La actividad se desarrolló en la Torre de la Alquería, de la época nazarí, es decir, de los siglos XIV, XV y XVI.

El mobiliario palaciego se decoraba antiguamente con distintos tipos de maderas, desde “la caoba hasta la del olivo, e incluso huesos de vaca o toro”, como explican desde el taller granadino Laguna Taracea.

De hecho, hoy día pueden verse varios ejemplos en el Museo de la Alhambra de Granada. Ya que, durante el Reino Nazarí, este arte tuvo su “mayor esplendor”, indica el IAPH.

“Seguimos elaborando taracea igual que los musulmanes”

“Poseía una distinción en cuanto a los elementos ornamentales, inspirándose especialmente en figuras geométricas y lacerías que pueden hallarse en los zócalos de los palacios y jardines” del conjunto monumental de la capital.

Hoy día esta tradición artesana se mantiene viva gracias a unos pocos talleres que quedan en Granada. “Desde 1877 seguimos elaborando la taracea exactamente igual que los musulmanes”, afirman desde Laguna Taracea. Ellos hacen piezas por encargo.

En el pasado se fabricaban bargueños, mesas, sillas, arcones y puertas, entre otros muebles, además de joyeros o estuches. Pero, en la actualidad, se crean también otros productos para su venta.

"Cada creación es única y original"

Por ejemplo, diferentes tableros con piezas de ajedrez, bandejas, posavasos, portafotos, cajas de dominós y de otros juegos como el backgammon. Todos ellos con la singularidad decorativa de la técnica andalusí.

"Ninguna pieza es igual a otra, cada creación es única y original", afirman los expertos de otro taller llamado Taracea Granada. Ellos llevan desde 1962 dedicándose a un oficio que ya ha innovado con la venta online.

Realizan "incrustaciones de madera sobre madera" para fabricar, siempre "con cariño y experiencia", cada producto.

