Las capibaras, los animales de moda: nacen cuatro crías en Loro Parque, Tenerife

Las capibaras se han convertido en los últimos tiempos en los animales de moda

Su simpatía natural y aspecto bonachón las han hecho virales en redes sociales

El capibara es el roedor más grande del mundo y también el más querido. En los últimos años se han puesto de moda, y en el Loro Parque de Tenerife están de celebración: han nacido cuatro crías, y ya hay cola para verlas.

El Loro Parque, centro de referencia en bienestar animal y reproducción bajo cuidado humano, celebró el nacimiento de cuatro crías de capibara el pasado lunes, 4 de agosto, entre las 17.30 y las 19.00 horas.

Los nacimientos se desarrollaron de forma "completamente natural y sin necesidad" de intervención

Los nacimientos se desarrollaron de forma "completamente natural y sin necesidad" de intervención por parte del equipo veterinario, ya que la madre eligió un rincón resguardado entre la vegetación para dar a luz en el exterior, mostrando "en todo momento un comportamiento tranquilo y seguro, lo que evidencia la confianza" que siente en su entorno, según ha informado Loro Parque en nota de prensa.

Al respecto, explican que este tipo de parto espontáneo "no solo refleja el estado óptimo" de salud de los animales, sino también las condiciones de bienestar que "Loro Parque garantiza en todas" sus instalaciones.

Además se trata de un parto múltiple que "es especialmente significativo" para el parque, ya que en nacimientos anteriores solo se habían registrado dos crías por camada. En esta ocasión las cuatro nuevas crías están siendo cuidadas por ambos progenitores con total normalidad y, desde sus primeras horas de vida, han mostrado comportamientos instintivos como caminar, buscar el contacto con la madre o explorar el entorno.

Además, en menos de 24 horas ya podían nadar, una capacidad innata de esta especie.

Las capibaras, animales de moda entre los más pequeños

Las capibaras, cada vez más conocidas por su carácter tranquilo y sociable, se han convertido en los últimos tiempos en los animales de moda entre los más pequeños, que encuentran en ellas una figura entrañable y curiosa dentro del mundo animal.

Su simpatía natural y aspecto bonachón las han hecho virales en redes sociales, despertando un "renovado interés" por esta especie en las nuevas generaciones. Loro Parque destaca que cuenta con un entorno especialmente diseñado para fomentar el comportamiento natural de las especies.

El recinto de las capibaras fue reformado recientemente para ofrecer mayores niveles de bienestar eliminando desniveles, incorporando zonas con césped natural, tierra y pino picado, y garantizando el "acceso constante" a agua fresca, "reflejando el compromiso continuo del parque con el bienestar físico y emocional de los animales".