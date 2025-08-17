Logo de InformativosInformativos
Detienen a un joven de 21 años por quemar una iglesia en El Pozuelo, Granada: "Importantes daños materiales"

Daños provocados en el interior del temploArzobispado de Granada
GranadaLa Guardia Civil ha detenido este domingo a un joven de 21 años y nacionalidad extranjera por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada), según han informado fuentes oficiales a Europa Press.

El fuego ha tenido lugar sobre las 15:00 horas de este domingo, concretamente en la iglesia de Santiago, ubicado en la pedanía de El Pozuelo en dicha localidad granadina, que ha sido provocado intencionadamente a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.

Encerrado en el templo

A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos".

Además, la institución religiosa ha indicado que "algunas personas han resultado heridas al intentar evitar los daños mencionados" y ha agradecido "el esfuerzo y riesgo" de la Guardia Civil y Bomberos que se han desplazado para extinguir el fuego.

"Este Arzobispado pide a las autoridades competentes, a quienes en justicia incumbe, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley", ha manifestado. Asimismo, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas y las intenciones que han llevado al presunto autor a incendiar este recinto de carácter religioso.

