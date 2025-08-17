Redacción Andalucía Europa Press 17 AGO 2025 - 19:23h.

El Arzobispado de Granada ha informado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales"

Mueren dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

Compartir







GranadaLa Guardia Civil ha detenido este domingo a un joven de 21 años y nacionalidad extranjera por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada), según han informado fuentes oficiales a Europa Press.

El fuego ha tenido lugar sobre las 15:00 horas de este domingo, concretamente en la iglesia de Santiago, ubicado en la pedanía de El Pozuelo en dicha localidad granadina, que ha sido provocado intencionadamente a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.

PUEDE INTERESARTE Última hora de los incendios en España | Evacuadas diez localidades del entorno de los Picos de Europa en León por el fuego de Barniedo

Encerrado en el templo

A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos".

Además, la institución religiosa ha indicado que "algunas personas han resultado heridas al intentar evitar los daños mencionados" y ha agradecido "el esfuerzo y riesgo" de la Guardia Civil y Bomberos que se han desplazado para extinguir el fuego.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Este Arzobispado pide a las autoridades competentes, a quienes en justicia incumbe, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley", ha manifestado. Asimismo, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas y las intenciones que han llevado al presunto autor a incendiar este recinto de carácter religioso.