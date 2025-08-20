El alcalde del pueblo de Granada ha relatado a los medios la escena del crimen, donde un hombre habría matado a su cuñado

Una disputa familiar pudo desatar la tragedia en Arenas del Rey, Granada: el agresor se suicidó en un cortijo tras matar a su cuñado y herir a su hermana

Compartir







Arenas del Rey está de luto tras el crimen de un vecino contra su cuñado sin discusión que mediara a los disparos con una escopeta de caza. El alcalde, Pedro Ramos, ha relatado a los medios que tras matar al otro, una de las hijas del supuesto asesino le quitó a su padre el arma preguntándole incrédula: "¿pero qué has hecho?".

El pueblo granadino vive conmocionado el suceso que alteró la tranquila vida en Arenas del Rey, este martes cuando después de que el hombre de 63 años matara a su cuñado y hiriera a su propia hermana, se fue a un cortijo a un kilómetro y se quitó la vida con otra arma que tenía, "parece que un rifle", aclaró el edil, según Granada Hoy.

La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando al violento acto que ha tenido un trágico desenlace de dos muertos, mientras la hermana del presunto autor, también de 63 años, permanece hospitalizada en el Hospital Virgen de las Nieves, tras resultar herida en una pierna. Una de las hijas del agresor, militar de profesión, le quitó el arma del crimen a su padre.

El incidente ocurrió este lunes alrededor de las 23.20 en la calle Obispo Hurtado del pequeño municipio granadino de apenas un millar de habitantes.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han comunicado a Europa Press que efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 solicitaron la presencia de la Guardia Civil tras escuchar varios disparos. Una vez en el lugar, la Guardia Civil confirmó el fallecimiento de los dos hombres, mientras que los sanitarios del 061 trasladaron a una mujer herida a la Unidad de Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un joven de 18 años por presuntamente apuñalar al portero de una caseta en la Feria de Málaga

Tres días de luto en Arenas del Rey

El Ayuntamiento de Arenas del Rey ha declarado oficialmente tres días de luto en un pueblo donde nadie conocía que existiera algún conflicto en la familia involucrada en el violento incidente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una de las hijas de las víctimas es concejal ha explicado Pedro Ramos que sobre las relaciones entre ellos ha asegurado: "Si es que vivían una delante de la otra".

Tanto el agresor como la víctima se dedicaban a labores agrícolas, tenían pequeñas propiedades con cultivos, pero no se sabía de que estuvieran enfrentados.