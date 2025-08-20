Redacción Andalucía Europa Press 20 AGO 2025 - 13:58h.

Piden a la ciudadanía donaciones de sangre por la fuerte "bajada de stocks" tras el puente de agosto

El Servicio Andaluz de Salud advierte de que están "al 50 % de su capacidad" para almacenar sangre

SevillaDespués del reciente puente de agosto, han hecho un llamamiento urgente a donar sangre en Andalucía. Ya que las reservas están tan bajas que actualmente tienen para "menos de cuatro días, cuando lo ideal es para siete".

Así lo han apuntado fuentes del Servicio Andaluz de Salud a Europa Press, añadiendo que se encuentran "al 50 % de su capacidad" para guardar unas bolsas que salvan vidas como la de Andrés.

Si ya durante el verano el número de personas que acuden a dar su sangre desciende "un 20 %", según cifran desde la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, tras el festivo del 15 de agosto, se nota más.

Esa bajada de los stocks coincide con la disminución "un poco" de la actividad en centros sanitarios: "Habitualmente no más allá del 7 %". Por tanto, ambas situaciones no se igualan o compensan.

Además, a principios de septiembre volverán a subir tanto tratamientos como operaciones en hospitales andaluces, por ejemplo. Con unos niveles de reservas que suelen seguir "muy bajos".

Para solventar esto, los centros de transfusión de cada provincia piden a la ciudadanía que acuda a prestar su sangre. Ya sea a los centros de salud de los municipios o a los puntos fijos de centros hospitalarios.

"La sangre no se puede fabricar", recuerda Salvador Oyonarte

En el primer semestre de 2025, se registraron un total de 162.992 donaciones, situándose las regiones de Sevilla, Málaga y Granada entre las tres que más pacientes recibieron para este gesto solidario.

Salvador Oyonarte, director de la RAMTTC, ya explicó a principios de agosto que es algo fundamental "para ofrecer una atención sanitaria de calidad a quiénes más lo necesitan", también en verano.

Por entonces, las reservas se encontraban "al 60 % de la media anual" y recordaba que "la sangre no se puede fabricar". "La única fuente de obtenerla es la donación altruista de la sociedad", afirmaba.

Oyonarte explicaba que ante situaciones de menores reservas, deben "realizar un mayor esfuerzo para distribuir lo requerido semanalmente para cubrir las demandas hospitalarias".

Sobre todo, para atender a "pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y urgencias médicas". Ahora, necesitan más de 2.000 donaciones diarias en Andalucía para que suban los stocks y garanticen la asistencia.

Los centros de donación de la comunidad autónoma se mantienen abiertos durante todo el verano. Aparte, se desplazan unidades móviles a numerosas localidades para que los vecinos tengan un fácil acceso.

Requisitos para ser donante de sangre

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado ‘Donar Sangre’.

Los requisitos para ser donante son tener entre 18 y 65 años, así como un peso igual o superior a los 50 kilogramos. También hay que sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento de identificación.

Es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre procesos. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.