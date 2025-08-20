Redacción Andalucía 20 AGO 2025 - 12:13h.

Dos personas muertas elevan a 10 los fallecidos por golpe de calor en Andalucía desde mayo

Las víctimas de Cazalla de la Sierra y Belmez tenían antecedentes que suponían factores de riesgo

SevillaLa ya finalizada ola de calor "extraordinaria" que se ha vivido en España ha dejado otros dos muertos por golpe de calor: un hombre de 53 años en Sevilla y una mujer de 75 en Córdoba.

Así lo ha comunicado la Consejería de Salud y Consumo. Estas víctimas confirmadas se suman a la de La Rambla (Córdoba), un anciano de 77 años que falleció el 17 de agosto, y a la del joven de 22 años en Jaén.

Según ha detallado el Servicio de Vigilancia, el quincuagenario perdió la vida en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra el 16 de agosto, el mismo día que también murió la septuagenaria en el municipio cordobés de Belmez.

Ambos con factores de especial riesgo

En ambos casos, estas personas tenían antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo, igual que les ocurría al resto de víctimas registradas en el territorio andaluz.

Estaban dentro del grupo de riesgo I que figura en el Protocolo de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025. No han trascendido más detalles sobre las muertes.

Lo que sí queda contabilizado es que desde que se activase esa medida el 16 de mayo y hasta la fecha actual, han perdido la vida un total de 10 personas por golpe de calor en Andalucía.

994 urgencias por patologías vinculadas al calor

Salud ha especificado que esas víctimas mortales forman parte de 24 casos diagnosticados también en total y que 23 requirieron ingreso hospitalario por la gravedad.

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), entre las que está la relacionada a los efectos de las temperaturas excesivas, atribuye a esta circunstancia 169 muertes en la comunidad autónoma.

Ello supone 39 más que en 2024 en el mismo periodo. Además, Salud ha recordado que hasta el 14 de agosto, último día del que se tienen datos, se han registrado 994 urgencias por patologías vinculadas al calor.

Así consta desde el inicio de la temporada. De esa cifra total, 660 pacientes fueron atendidos en los centros de salud de las localidades y 334 en los hospitales.

Tras la bajada considerable del mercurio en la jornada de este 20 de agosto, solo se mantiene activado el aviso amarillo por valores que pueden alcanzar los 36 grados en las comarcas de Sol y Guadalhorce en Málaga.