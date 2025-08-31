Iván Sevilla 31 AGO 2025 - 14:32h.

Localizan un cadáver al ir a apagar un incendio ya desarrollado en una vivienda de Chipiona, Cádiz

El fuego se había originado antes de las 7:54 horas en la zona de Torrebreva, junto al Camino del Olivar

CádizTragedia en una casa incendiada este 31 de agosto en el término municipal de Chipiona (Cádiz). Los bomberos se han encontrado a una persona muerta en el suelo de la cocina.

Así lo han confirmado desde el Consorcio Provincial, tras desplazarse seis efectivos con cuatro vehículos al lugar del suceso. Concretamente en la zona de Torrebreva, a las afueras de la localidad, junto al Camino del Olivar.

El fuego se había originado antes de las 7:54 horas. Cuando han llegado, ya estaba totalmente desarrollado con "mucha temperatura y humo" en el interior de la vivienda afectada, "de planta baja".

Un coche, otro inmueble y maderas en llamas

También estaba ardiendo "un coche" aparcado fuera en la puerta. Las llamas igualmente se veían salir de la "habitación" de otro inmueble cercano y de "unas maderas acumuladas a unos diez metros" de la primera casa calcinada.

Los equipos de extinción han estado trabajando, "haciendo mayor incidencia en la entrada de la vivienda", para poder acceder a ella con seguridad, por si había alguien dentro.

Al hacerlo, han comprobado que efectivamente una víctima yacía ya sin vida. A las 10:30 horas, los bomberos han dado por finalizada su intervención y la Guardia Civil ya investiga las causas del incendio.