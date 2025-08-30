Redacción Galicia Europa Press 30 AGO 2025 - 19:57h.

La decisión llega por la "incapacidad técnica y económica" del Ayuntamiento de A Rúa para apagar un "complejo" incendio

Mediante un contrato de emergencia de 100.000 euros, la empresa Tragsa trabajará para ponerle fin al humo

OurenseLa Diputación de Ourense ha decidido asumir la extinción del incendio del vertedero de A Rúa, el fuego que nadie puede apagar y que lleva dos semanas activo, emitiendo humo contaminante al aire.

Este 30 de agosto, el presidente provincial, Luis Menor, ha confirmado que se ocuparán de ponerle fin al problema que se originó durante los 18 grandes fuegos de Galicia. Concretamente el de Larouco, que afectó a vecinos de A Rúa.

De hecho, recientemente más de mil residentes en dicho municipio y en el de Petín se manifestaron con mascarillas para exigir a la Xunta una solución ya al gas que amenaza su salud.

Al vertedero municipal donde ardieron residuos plásticos y textiles se desplazarán miembros de la empresa Tragsa a través de un contrato de emergencia dotado con 100.000 euros para apagar por completo el incendio.

"Independientemente de nuestras competencias, como Diputación estuvimos siempre dispuestos a cooperar y así lo haremos, dando solución a una emergencia con total garantía en las obras", ha señalado Menor.

También hecho referencia a la "incapacidad técnica y económica" del Ayuntamiento de A Rúa para asumir los trabajados de la "compleja" extinción del fuego, para justificar la intervención provincial.

"En pocos días" después de "momentos duros"

Está previsto que los trabajos, que arrancarán el lunes 1 de septiembre, finalicen "en pocos días". Menor ha recordado, según ha indicado la Diputación en un comunicado, que el informe de la UME "desaconsejó" en su momento la extinción con medios propios.

Por ello, los técnicos de la Diputación y el Ayuntamiento de A Rúa, con la Xunta, analizaron "la mejor solución para el problema". La alcaldesa del municipio ha apuntado que estos días vivió unos "momentos duros".

Ha agradecido la cooperación de la Diputación y ha trasladado el agradecimiento a los vecinos porque demostraron que colectivamente "consiguen las cosas".