Retenido en el puerto de Algeciras un carguero bajo sospecha de traficar con armas

Redacción Andalucía 05 SEP 2025 - 16:23h.

El carguero lleva en su bodega varias embarcaciones, con un posible uso militar, que no estaban declaradas en su manifiesto de carga

AlgecirasEl Lila Mumbai, un carguero que navega bajo bandera de Libia, llegó a aguas de la Bahía de Algeciras el pasado domingo, 31 de agosto. Venía del puerto de Ceuta, en donde había sido retenido porque surgieron sospechas sobre el material que transportaba.

Debido a sus dimensiones, en Ceuta no podía ser inspeccionado en profundidad y por eso ha sido trasladado al puerto de Algeciras, en donde sí disponen de medios materiales y humanos para un análisis exhaustivo.

El carguero lleva en su bodega varias embarcaciones con un posible uso militar que no estaban declaradas en su manifiesto de carga. Esto hizo sospechar a las autoridades e inmediatamente decretaron su inmovilización. Las embarcaciones que transporta son lanchas rápidas que podrían cargarse con armas y ser utilizadas para actividades delictivas.

El barco viajaba con destino al puerto de Bengasi, en Libia, un lugar estrechamente vigilado por ser una entrada ilegal de armas al país africano.

Se podría estar incumpliendo el embargo de armas en Libia

Fue la Dirección General de Política Exterior y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores quien decidió la inmovilización del carguero. Existían sospechas fundadas de que se podría estar incumpliendo el embargo de armas a Libia decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora es Comercio, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, quien se está haciendo cargo de las investigaciones, tras una inspección preliminar realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de Algeciras.

La Guardia Civil también ha participado en la operación; los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) acompañaron al Lila Mumbai hasta el puerto de Algeciras.

Las autoridades tendrán ahora que dirimir si la documentación está en regla y si el material que transporta el buque, y que no estaba declarado en su manifiesto de carga, está realmente autorizado para ser enviado a Libia. En el caso de que el material no sea considerado legal, después del peritaje al que está siendo sometido, tendrá que ser intervenido y confiscado.

De momento, no hay fecha para que pueda reanudar el viaje. El buque continúa fondeado en la Bahía de Algeciras, a la espera de que las autoridades decidan sobre su futuro.