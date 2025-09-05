Había estado una década entre rejas: era un delincuente habitual, dedicado principalmente a los robos y tenía problemas mentales por consumo de droga

Un hombre muere tras ser tiroteado en plena calle en Xirivella, Valencia: buscan al autor de los disparos

ValenciaLa Policía Nacional continúa la investigación para dar con los asesinos de Daniel, un hombre de 35 años al que quitaron la vida disparándole varias veces por la espalda en Xirivella, Valencia, a plena luz del día. Los agresores, autores del tercer tiroteo en dos semanas en el área metropolitana, huyeron en un coche y las autoridades les están buscando, como informan en el vídeo Raquel Duva y Toni Ramos.

Todo se produjo sobre las 10:00 de este jueves 4 de septiembre, junto a una céntrica plaza que en ese momento estaba lleno de familias y a escasos metros de un parque infantil que también estaba lleno de niños. Allí, tras irrumpir con un vehículo negro de alta gama, los agresores se bajaban del turismo disparando en varias ocasiones a Daniel en lo que parece, a priori, un ajuste de cuentas.

El varón, conocido en el barrio, acababa de salir hacía unas semanas de prisión. Las farmacéuticas de un establecimiento cercano, que fueron las que primero intentaron auxiliarle, nada pudieron hacer. Tampoco los servicios de emergencia. El hombre moría en el lugar en un suceso que ha dejado consternado al barrio.

Daniel, de 35 años, tenía problemas mentales por las drogas y protagonizó peleas en prisión

Con el pecho ensangrentado, Daniel yacía en el suelo junto a un paso de cebra de Xirivella. Según los testigos, recibió varios disparos. El autor de los mismos, según han relatado, conducía un coche oscuro a gran velocidad e iba acompañado por otro hombre que viajaba de copiloto.

“El chaval ha venido andando normal y corriente. De hecho, ha saludado a uno…”, explicaba un vecino ante nuestras cámaras, narrando lo sucedido e indicando que justo después de eso “ha salido el conductor del coche y le ha dicho: ‘Te tengo que matar’. Ha detonado tres disparos y ya está”.

Los autores de su muerte, inmediatamente, se han dado a la fuga. Desde la farmacia que hay enfrente también escucharon las detonaciones y salieron a auxiliar a Daniel, mientras los sanitarios del SAMU intentaron reanimarle sin éxito, pudiendo solo confirmar su fallecimiento.

En el barrio le conocían. Daniel había pasado una década entre rejas. Era un delincuente habitual, dedicado principalmente a los robos. Tenía problemas mentales por consumo de droga, peleas frecuentes con otros internos y mala conducta en la cárcel. Estaba en primer grado.

Ahora, tras lo sucedido, el grupo de homicidios de la Policía Nacional ya ha abierto una investigación para dar con los asesinos.