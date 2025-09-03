Decretan prisión para el segundo implicado en el tiroteo que acabó con la vida de una persona en Ávila: es el hijo de 26 años del fallecido

Tiroteo en Ávila: un hombre muere y otro es herido en una pierna

Compartir







El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ávila ha ordenado el ingreso en prisión de un segundo implicado en el tiroteo que el pasado 21 de agosto tuvo lugar en la capital abulense, con el resultado de un fallecido, de 51 años, y tres heridos, uno por arma de fuego y dos por arma blanca.

Se trata del hijo del hombre que murió, de 26 años, que desde entonces permanecía ingresado en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de la capital abulense, según han confirmado este miércoles fuentes de la Fiscalía, tras la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Una vez ha recibido al alta hospitalaria, el magistrado ha decretado el ingreso de este joven en el centro penitenciario de Torredondo (Segovia), la misma cárcel en la que permanece internado el otro presunto implicado en esta reyerta, de 19 años e hijo del tercer herido, de 38 años, que aún permanece ingresado en un centro hospitalario de Valladolid.

Fue ingresado en el hospital en estado crítico

El ingreso en el centro penitenciario de Segovia se ha producido a petición de la Fiscalía, que ha solicitado para él prisión provisional, comunicada y sin fianza, según ha confirmado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ávila. Este segundo detenido por su supuesta implicación en los hechos fue ingresado en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles en estado crítico, tras ser disparado con arma de fuego, al igual que su progenitor.

PUEDE INTERESARTE Detienen a uno de los jóvenes heridos por el tiroteo en plena calle en Ávila: sigue ingresado en el hospital de Valladolid

Por su parte, el primer detenido, que permanece desde el pasado 25 de agosto en la prisión segoviana, resultó herido por arma blanca, al igual que su padre, que sigue ingresado, en situación de custodia, a la espera de que se les pueda tomar declaración.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La reyerta, que tuvo lugar sobre las 18:45 horas del pasado 21 de agosto en el barrio de Santo Tomás, en la zona sureste de la ciudad, enfrentó a dos familias y dejó como víctima mortal a un hombre de 51 años, y heridos a otros tres: el hijo, de 26 años, y los supuestos agresores, padre e hijo, de 39 y 19 años.