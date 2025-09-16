Cádiz se prepara para vivir la aventura romana: abre la inscripción de la yincana Ludi Gaditani
La Yincana Ludi Gaditani permitirá a equipos de cuatro personas recorrer las calles de Cádiz resolviendo pruebas históricas y teatralizadas, con premios de hasta 300 euros por categoría
Los participantes competirán durante tres horas por el centro histórico, combinando retos de movimiento y teatralización, mientras disfrutan del ambiente de la Gades Romana
CádizLos amantes de la historia y los juegos en equipo ya pueden apuntarse a la yincana Ludi Gaditani, una actividad lúdica y cultural que recorrerá el centro de Cádiz los días 26 y 28 de septiembre. La iniciativa invita a los participantes a sumergirse en el ambiente de la Gades Romana, resolver retos históricos y disfrutar de una jornada divertida en compañía de amigos o familiares.
Los interesados deberán formar equipos de cuatro personas y formalizar su inscripción antes del martes 23 de septiembre a las 14:00 horas, o hasta completar el máximo de 75 grupos por día. Existen dos categorías: la A para jóvenes de 14 a 35 años y la B, donde al menos dos integrantes deben ser menores de 14 o mayores de 35 años. Los menores de 18 años deberán presentar autorización paterna o materna.
12 pruebas teatralizadas
La concentración de los equipos se realizará en la Plaza de Mina, frente al Museo Provincial, una hora antes de la salida de la prueba, esto es a las 17:00 el viernes y a las 10:00 el domingo. El juego se desarrollará completamente a pie, evitando el uso de vehículos, y combinará doce pruebas teatralizadas con cinco pruebas de movimiento, que desafiarán tanto la creatividad como la destreza de los participantes.
Cada prueba tendrá un sistema de puntuación según su dificultad, y los resultados se harán públicos el 30 de septiembre en la web y redes sociales del Ayuntamiento. Los premios para cada categoría y día consisten en 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados. Los equipos que resulten vencedores el viernes no podrán optar a premios el domingo, y todos deberán respetar estrictamente las normas de participación, mantener la cohesión del equipo y portar de forma visible los dorsales de la yincana durante todo el recorrido.
La yincana Ludi Gaditani busca, sobre todo, diversión y convivencia, mientras los participantes se empapan de historia, cultura y el espíritu festivo de la ciudad, en una experiencia que combina aprendizaje, juego y camaradería en el corazón de Cádiz.