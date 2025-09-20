Rocío Amaro 20 SEP 2025 - 07:00h.

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) defiende que la medida no costará nada a las arcas municipales y permitirá invertir seis millones en asfaltado, mientras los vecinos denuncian precios “abusivos” y bonificaciones solo para empadronados

Una mujer cae en una enorme zanja en el paseo marítimo de Matalascañas, Huelva: así la rescataron los vecinos

Compartir







HuelvaMatalascañas no es solo la playa más popular de la provincia de Huelva, según National Geographic, ni una de las 50 más buscadas de España en internet (acumula casi 20.000 búsquedas mensuales). Esta playa es un destino que llega a multiplicar su población de poco menos de 3.000 habitantes censados hasta alcanzar los 300.000 en pleno verano.

Es un lugar marcado por su famoso “tapón”, vestigio de un terremoto, convertido en uno de los grandes reclamos turísticos del sur peninsular. Un lugar que hace las delicias de onubenses, pero también de sevillanos (es la costa más cercana a la capital andaluza), y es el descanso anhelado de miles de familias que sueñan todo el año con ese paraíso de arena fina y dorada.

PUEDE INTERESARTE Cádiz premiará a los jóvenes que den negativo en los controles de alcoholemia

Ahora, la playa onubense afronta un polémico escenario; el Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en pleno la implantación de la ORA, lo que supondrá la regulación de aparcamientos con zonas y tarifas a partir del próximo año. La medida viene acompañada de una inversión de más de seis millones de euros en asfaltado de calles, un proyecto que, según el Consistorio, “modernizará” la urbanización y la situará al nivel de su importancia turística.

El alcalde, Francisco Bella, defendió que el contrato “no tendrá coste alguno para las arcas municipales”, ya que la empresa adjudicataria asumirá la inversión a cambio de la gestión de estacionamientos. “Mientras que en todo Almonte hay unos 18.000 vehículos censados, en verano Matalascañas soporta hasta 40.000 coches diarios. Con este contrato conseguimos que quienes usan este espacio contribuyan también a su mantenimiento”, argumentó.

Tarifas: bonificaciones para residentes, precios más altos para visitantes

La ordenanza distingue entre residentes y visitantes. Los empadronados en Almonte y El Rocío pagarán entre 1,70 y 1 euro al día según la zona, con una tercera categoría gratuita. También contarán con bonos semanales (6 euros), mensuales (20 euros) o de temporada (95 euros).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los visitantes, en cambio, afrontarán precios más elevados: 8 euros al día en primera categoría, 5 en la segunda y 4 en la tercera. Habrá opciones reducidas como bonos semanales (21 euros) y quincenales (36 euros). Un sistema que previsiblemente entrará en vigor el próximo verano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Es abusivo”: las críticas de los vecinos

El anuncio de la zona azul ha levantado ampollas entre muchos de los que llevan años veraneando en Matalascañas. “Yo puedo entender que pongan zona azul en algunas calles, pero que lo hagan en todo el territorio me parece abusivo”, protesta un sevillano que tiene casa en la playa, indignado además porque las bonificaciones “solo se aplican a residentes empadronados, cuando los propietarios no residentes también mantenemos la zona durante todo el año”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otros, como un vecino de Huelva que recuerda con nostalgia sus veranos de juventud, sienten que la playa “ha ido a peor” y que las nuevas medidas son la gota que colma el vaso: “lo recaudado nunca se reinvierte en la playa. El paseo marítimo está en mal estado, no hay ocio atractivo y ahora encima esto, lo que faltaba”.

La queja más amarga la lanza un propietario de un apartamento que reside en otro municipio onubense: “No hay opción para los propietarios de fuera, esto acabará echándonos y obligándonos a vender nuestras viviendas, porque no nos podemos permitir esas tarifas por aparcar un coche, todo un mes, en la puerta de mi casa”.

Una playa codiciada, ahora en disputa

La decisión llega en un momento en el que Matalascañas no deja de aparecer en listas y reportajes como uno de los enclaves más deseados del país. Pero entre los recuerdos de veranos pasados y la presión de decenas de miles de coches cada día, la nueva zona azul ha encendido todas las mechas.