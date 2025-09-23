“La documentación médica aportada es aterradora y corrobora el sufrimiento”, señala la sentencia del juicio

El terror nocturno de la niña de Málaga que vio los malos tratos a su hermana: "Bebé se quema, bebé pupa"

MálagaEn el juicio condenatorio a unos padres de Málaga por el feroz maltrato infantil a su hija de dos años y a su bebé de 47 días, culpables con cinco años de prisión para la madre y para el padre dieciséis, la lectura del informe forense y la documentación médica dejó a la Sala sin palabras. “Es aterradora y corrobora el sufrimiento por parte de la menor de un maltrato habitual en sus pocos días de vida", decía la sentencia.

La menor de 47 días fue llevada al Hospital Materno Infantil de Málaga por su madre quien indicó que se había quemado durante el baño, presentando quemaduras que ocupaban el 42% de la superficie corporal y que afectaban varias zonas del cuerpo.

Estas lesiones "en realidad había sido causadas por el padre de la menor, quien sumergió a la niña en el agua caliente, con ánimo de atentar contra su integridad física, sin riesgo propio y sin ninguna posibilidad de defensa por parte de la menor", dice el Tribunal.

Graves secuelas para el resto de su vida

Todas las quemaduras que presentaba la menor “eran de segundo grado, profundas y, por su naturaleza, se descarta la posibilidad de que tengan un origen accidental, exigiendo para su comisión, la inmersión en agua caliente durante un tiempo variado".

La niña de 47 días precisó ingreso hospitalario en tres ocasiones por un periodo total de 90 días y presenta secuelas físicas y un retraso psicomotor y traumatismo craneoencefálico que "afectaran en un futuro a las funciones ejecutivas", lo que "supone un grave problema para poder realizar las actividades más cotidianas".

Hoy en día, tres años después de lo sucedido, la menor sufre secuelas graves, incluidas retracciones articulares que han dejado prácticamente inutilizada su pierna izquierda y daño neurológico que afectará su desarrollo cognitivo y emocional de por vida.

La hermana de 2 años

Asimismo, en fechas no determinadas exactamente, pero con anterioridad a noviembre de 2022, la otra menor, que contaba entonces con dos años, hubo de ser asistida en el Hospital de la Axarquía donde le fueron apreciadas dos lesiones cicatriciales concéntricas en el muslo izquierdo, según recoge la sentencia.

La Sala considera que estas heridas eran "compatibles con quemaduras de cigarrillos, que le causaron sus padres actuando de mutuo acuerdo, sin tener la menor posibilidad alguna de defensa" la niña, que, tras sufrir estas lesiones, y por las que presentó la hermana, fue objeto de un procedimiento de desamparo provisional acordado por el Servicio de Protección de Menores.

En el seno de estas diligencias se acordó un informe psicológico de la menor para determinar si presentaba sintomatología de una víctima de maltrato habitual, pero debido a su grado de madurez no fue posible informar sobre la existencia o no de dicha sintomatología.

No obstante, en entrevistas con la madre de acogida, sí se apreciaron datos o elementos que podrían determinar la existencia de este maltrato habitual, al manifestarle que "llegó asustada y con temor a cualquier nuevo acontecimiento, agachándose y cubriéndose la cabeza y con terrores nocturnos que la despertaban diciendo 'bebe se quema, bebe pupa'".