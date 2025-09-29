Gonzalo Barquilla 29 SEP 2025 - 19:54h.

Un jurado popular juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz a un hombre acusado de "dejar morir" a su madre dependiente, de 88 años de edad, en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2022, para el que la Fiscalía, que ha señalado que "ni la alimentaba, ni le daba de beber, ni la aseaba", entre otras cuestiones, pide prisión permanente revisable.

El acusado, según apunta 'Diario de Cádiz', ha declarado este lunes y ha contestado solo a preguntas de su abogado y del tribunal popular, no así del fiscal. Así, ha manifestado que dedicó toda su vida a cuidar a su padre y a su hermano, ambos invidentes. "Yo era su Lazarillo", ha señalado, antes de destacar que también se hizo cargo de los cuidados de su madre, llamada Gloria: "Ella podía andar con ayuda. Se levantaba de la cama para ir al salón, donde se sentaba en una butaca a ver la televisión".

El hombre ha señalado que su madre se recuperó "totalmente" de un ictus que sufrió en 2004 y que hacía "vida normal". Además, subrayó que no fue hasta dos o tres meses antes de la muerte de su progenitora cuando empezó a perder movilidad. El acusado afirma que, cuando se registró el empeoramiento, dio de comer "puré de calabaza y agua con una jeringuilla" a su madre y que el día que "no quiso abrir la boca" y "escupió la comida", el 28 de marzo de 2022, llamó al 112, aunque la ambulancia tardó "más de una hora". La mujer falleció horas después.

El auto de los hechos justiciables señala que el acusado "desatendió" las necesidades de su madre

El encausado indicó también respecto a las úlceras de presión de su madre que él no es un cuidador: "No sabía que tenía que mover el cuerpo. Tampoco sabía cómo curarle las heridas, las desinfectaba con algodón y agua oxigenada como podía". Eso sí, ante las preguntas de los miembros del jurado en su domicilio, donde fue interrogado, el hombre señaló: "No pedí ayuda por cabezota, quería hacerlo todo solo".

El auto de los hechos justiciables señala que el acusado "a pesar de ser consciente de la situación de su madre y pese a tener capacidad para ocuparse de ella, desatendió totalmente sus necesidades más elementales" y "tampoco le procuró asistencia médica" hasta la noche del 28 de marzo de 2022, cuando llamó al 061 y su madre tuvo que ser trasladada a un hospital, donde falleció horas después, a la mañana siguiente.

La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición extrema

La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición extrema, apuntó la Fiscalía en la primera sesión del juicio, según recogen agencias como 'Europa Press'. Además, ha llamado la atención que la mujer pesaba 33 kilos cuando ingresó en el hospital.

Así, la Fiscalía sostiene que el hombre cometió un asesinato con su madre y solicita prisión permanente revisable, mientras que su defensa habla de un "fallo multiorgánico de todas las instituciones, tanto de Salud como de los Servicios Sociales" y plantea la absolución del acusado.