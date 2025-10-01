Rocío Amaro 01 OCT 2025 - 13:49h.

Guadalupe Fiñana protagoniza la campaña del Ayuntamiento de Sevilla por el Día Internacional de las Personas de Edad, demostrando que la vitalidad y los sueños no tienen edad

Con 91 años y millones de seguidores en redes, Guadalupe comparte su pasión por la vida, los viajes y las series

Sevilla“Se pueden tener sueños a cualquier edad”, asegura Guadalupe Fiñana, más conocida en redes sociales como la 'Abuela de Dragones'. Y es que a sus 91 años, esta vecina de Sevilla se ha convertido en referente ("esfluyente" según sus palabras) internacional de vitalidad y de humor. Ella demuestra cada día que la edad no es un obstáculo para seguir disfrutando y compartiendo con el mundo, por eso hoy, 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, ha sido elegida para protagonizar la campaña del Ayuntamiento hispalense que busca poner en valor el papel transformador de las personas mayores en la sociedad.

La acción con la que este año se está homenajeando a los mayores en todo el mundo presenta a esta población como los verdaderos impulsores de la acción local y mundial: "llevan nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos”. Una forma de destacar la contribución activa de la población mayor en la construcción de comunidades resilientes y equitativas, lejos de ser meros beneficiarios de políticas públicas. Ellos son impulsores del progreso, y nadie mejor que Guadalupe Fiñana para encarnar esta filosofía.

La "Abuela de Dragones", el personaje

La historia de Guadalupe se hizo viral en 2017, cuando su nieta comenzó a grabarla mientras reaccionaba a los episodios de 'Juego de Tronos'. Su entusiasmo, espontaneidad y humor conquistaron las redes sociales, y hoy cuenta con más de 838.000 seguidores en Instagram y 1,6 millones en TikTok. Su apodo, “Abuela de Dragones”, refleja a la perfección su pasión por la saga de fantasía, que además combina con su carácter vitalista y con su manera única de relacionarse con las nuevas generaciones.

"Yo no sé lo que es ser influyente, pero estoy viviendo una vida divina gracias a mis nietos", afirma Guadalupe con una sonrisa que no parece tener fin. “Mi nieta me dijo un día: voy a ver Juego de Tronos contigo, y mi vida cambió", recuerda. ’. "La juventud de hoy está concienciada de sus abuelos, y eso es maravilloso", dice orgullosa.

"El fichaje" del Ayuntamiento de Sevilla

La campaña del Ayuntamiento de Sevilla estará activa del 1 al 15 de octubre, con presencia en banderolas, mupis, taxis y medios locales. Bajo el lema "¿Qué se le dice al aburrimiento? Hoy no. ¿Qué se le dice a la soledad? Hoy no. ¿Qué se le dice al pesimismo? Hoy no", busca visibilizar la energía, la creatividad y la participación activa de las personas mayores. José Luis García, delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, subraya que “no son pasado, son presente y futuro de nuestra ciudad".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha destacado la relevancia de esta iniciativa: “Desde Sevilla estamos comprometidos con quienes nos abrieron camino con su ejemplo. Una ciudad que respeta, cuida y valora a sus mayores es una ciudad con futuro”, asegura.

Una segunda juventud

En sus redes sociales Guadalupe no solo comparte su pasión por las series y los viajes, sino que también hace pública una filosofía de vida que puede inspirar a muchos. "La vida que estoy teniendo ahora no la he tenido antes, así que se pueden tener sueños a mi edad", dice, y como ejemplo pone la cantidad de viajes que está realizado cuando ha sobrepasado la barrera de los 90.

"Yo pienso vivir hasta los 100, como venga la de la guadaña, le digo que aquí no", dice entre risas, demostrando que la edad no limita las ganas de vivir y aprender.

La "Abuela de Dragones" es un ejemplo vivo de que las personas mayores también tienen un presente que disfrutar y un futuro que construir. A través de su carisma y su humor, Guadalupe Fiñana muestra que la vitalidad no tiene fecha de caducidad, y que cada día es una oportunidad para aprender, compartir y enseñar algo a quienes la rodean.