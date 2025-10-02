Rocío Amaro 02 OCT 2025 - 11:55h.

La Junta de Andalucía universaliza la deducción por nacimiento, adopción o acogimiento de menores y elimina los límites de renta que hasta ahora dejaban fuera a miles de contribuyentes

La medida, que beneficiará a 13.000 familias y podrá aplicarse desde el mismo año del nacimiento, se eleva a 400 euros en municipios con problemas de despoblación

SevillaLas familias andaluzas contarán a partir de ahora con un nuevo incentivo fiscal en su declaración de la renta. La Junta de Andalucía ha aprobado una deducción de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o en régimen de acogimiento familiar, que podrá aplicarse en la cuota autonómica del IRPF en el ejercicio en el que se produzca el nacimiento, la adopción o el acogimiento.

La medida, que acaba de ser anunciada, pretende apoyar la natalidad en la comunidad y aliviar la carga económica de las familias, en un contexto marcado por el progresivo envejecimiento de la población y la pérdida de habitantes en muchos municipios del interior.

Hasta ahora, esta deducción estaba sujeta a límites de renta. Solo podían aplicarla los contribuyentes cuya base imponible general y del ahorro no superara los 25.000 euros en caso de tributación individual o los 30.000 en conjunta. Eso dejaba fuera a miles de hogares andaluces que, pese a tener ingresos algo superiores, asumían igualmente los elevados costes de la crianza de un hijo. A partir de este ejercicio, sin embargo, la deducción se universaliza y todos los padres y madres que tengan un hijo o lo adopten, así como quienes acojan a un menor, podrán aplicarse la ayuda sin importar su nivel de ingresos.

13.000 familias beneficiadas por esta deducción que se universaliza

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defendió que se trata de “una medida de justicia con todas las familias andaluzas, sin distinción de renta, porque traer un hijo al mundo es un esfuerzo enorme para cualquiera”. En palabras del propio Moreno, el objetivo es “universalizar” la deducción y garantizar que todos los hogares reciban el mismo respaldo fiscal. Según las estimaciones del Gobierno autonómico, la eliminación del límite de ingresos permitirá que cerca de 13.000 familias más se beneficien de la deducción en su próxima declaración de la renta.

La cuantía general será de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o acogido, aunque se elevará a 400 euros en el caso de contribuyentes que residan en municipios con problemas de despoblación. Además, en partos, adopciones o acogimientos múltiples, el importe se incrementará en 200 euros adicionales por cada menor. Si los dos progenitores cumplen los requisitos para aplicarla, el beneficio se repartirá entre ambos a partes iguales.

La deducción, no obstante, no podrá acumularse con otras ya existentes en la normativa autonómica, como la de adopción internacional o la de familia numerosa. En el caso de los acogimientos, únicamente podrá aplicarse si el contribuyente no ha recibido ayudas de la Junta vinculadas a esa situación, y siempre que el menor conviva al menos 90 días durante el ejercicio fiscal en cuestión. Tampoco se aplicará en supuestos de acogimiento preadoptivo cuando la adopción se haya formalizado dentro del mismo año, aunque en ese caso sí podrá aplicarse la deducción correspondiente a la adopción.

¿Cuándo se hará efectiva esta deducción?

La deducción se podrá aplicar ya en la declaración de la renta del ejercicio en el que tenga lugar el nacimiento, la adopción o el acogimiento. Así, las familias que en 2025 tengan un hijo podrán beneficiarse de ella en la campaña de la renta de 2026.

Esta medida se enmarca en el paquete de rebajas fiscales que el Ejecutivo andaluz viene presentando en los últimos meses. A la deducción por nacimiento se suman otras aprobadas recientemente, como las relacionadas con los gastos veterinarios de las mascotas, las cuotas de gimnasio, las inversiones en vivienda habitual o los gastos adicionales que asumen las personas celíacas. El ahorro para las familias, que inicialmente se calculaba en unos 55 millones de euros, asciende ya a más de 62 millones gracias a esta última medida.

En definitiva, todas las familias andaluzas podrán beneficiarse de 200 euros por hijo en la próxima declaración de la renta, sin importar su renta, y con ventajas añadidas en el caso de quienes vivan en zonas rurales amenazadas por la despoblación. Una medida que se suma a otras rebajas fiscales y que aspira a convertirse en un alivio real para miles de padres y madres que afrontan los retos de la crianza en Andalucía.