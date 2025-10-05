Rocío Amaro 05 OCT 2025 - 07:00h.

Victoria Esperanza necesita un trasplante de médula y su historia ha despertado una ola de solidaridad en toda España

Hermandades, clubes de fútbol y miles de anónimos están difundiendo su caso y animando a donar médula, un gesto sencillo que puede salvar la vida de la pequeña

Compartir







SevillaSe llama Victoria Esperanza, un nombre que parece escrito para ella. Tiene solo seis años y desde los tres lucha contra una leucemia linfoblástica B. En 2022 le diagnosticaron la enfermedad, en 2024 tocó la campana, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que simboliza el final del cáncer, y hoy, tras una recaída, necesita un trasplante de médula ósea para sobrevivir.

Su historia es la de una niña preciosa y valiente, de una familia que no se rinde y de un país entero que empieza a movilizarse por ella. “Hemos pasado estos días con nuestras amigas Vincristina, Idarrubicina, Paraginasa e intratecal. Todas estas señoritas con nombres tan raros son las que nos están ayudando a cargarnos a ese bichito de mierda que ha querido pasar el verano con nosotras”, escribía su madre cuando conocieron la recaída el pasado mes de junio. Desde entonces, la pequeña sigue en tratamiento, aunque la respuesta no es la esperada.

La medicina ha marcado para ellos un camino porque "el tratamiento no está funcionando todo lo bien que se esperaba, quizás porque su cuerpo ya se ha acostumbrado o quizás porque la enfermedad haya venido más agresiva", dice Mar, su madre. Ahora Victoria necesita un trasplante de médula y, para que llegue, primero tiene que aparecer un donante compatible.

Una campaña protagonizada por Victoria Esperanza anima a la donación de médula

Por eso su familia ha lanzado una campaña que está traspasando fronteras inimaginables para ellos. Hermandades, equipos de fútbol y miles de personas anónimas comparten cada día su historia en redes sociales, animando a hacerse donantes, ayudando a romper mitos y a difundir la necesidad de la ayuda de todos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una repercusión que está siendo inmediata. "Me consta que la gente joven está acudiendo a donar y que poco a poco se van concienciando de que es importante hacerlo”, asegura Mar, convencida de que la semilla de su hija está dando frutos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La donación de médula

Hacerse donante de médula ósea no es un proceso complicado ni doloroso. Pueden hacerlo personas sanas entre 18 y 40 años. Basta con acudir al centro de transfusión más cercano y realizarse una pequeña extracción de sangre, con la que se analiza el perfil genético. A partir de ahí, los datos pasan al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). Si en algún momento existe compatibilidad con un paciente, el donante es contactado para la donación, que es un procedimiento seguro y rápido.

La familia de Victoria Esperanza repite una y otra vez que no solo se trata de ella, que cada persona que se anime a hacerse donante puede salvar la vida de cualquier otro niño o adulto que hoy espera un trasplante. Pero puede que en esta lucha su nombre se haya convertido, sin saberlo ni quererlo, en un símbolo. "Seguimos bien, fuertes, positivas, con fe y, sobre todo, con esperanza", dice su madre, convencida de que la fuerza de su hija está consiguiendo lo que parecía imposible, despertar conciencias y unir a miles de personas en torno a una misma causa.

La "Esperanza" de conseguir la "Victoria"

Hace menos de un año Victoria tocaba la campana que anunciaba que había vencido al cáncer. Una felicidad que desgraciadamente ha durado poco. Hoy, la enfermedad ha vuelto, pero con ella también lo ha hecho la esperanza de un país que se está moviendo por ella.

A su corta edad ya sabe lo que significa la lucha y la superación. Y con apenas seis años ha logrado algo inmenso, hacer que miles de personas decidan dar un paso al frente y convertirse en donantes.

Victoria Esperanza es, como su propio nombre dice, una victoria que todos quieren celebrar y una esperanza que se niega a rendirse.