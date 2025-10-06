Rocío Amaro 06 OCT 2025 - 07:00h.

El municipio malagueño de Benalmádena se ha unido en una campaña solidaria para que Leonor, una joven de 14 años, acceda a una vacuna experimental en Alemania contra un tumor cerebral

La asociación local El Vuelo de las Libélulas está organizando una verbena y movilizando a comerciantes y vecinos con el apoyo del Ayuntamiento para recaudar los 40.000 euros necesarios

MálagaEl nombre de Leonor resuena estos días en cada rincón de Benalmádena, en Málaga. Tiene 14 años, una mirada “de colores”, como la describe la asociación que lidera la campaña solidaria, y un tumor cerebral que amenaza con arrebatarle el futuro. Su única opción, según han explicado los médicos que tratan su caso, es acceder a un tratamiento experimental de inmunoterapia que se suministra en una clínica privada de Alemania, dirigida por uno de los oncólogos pediátricos más reconocidos del mundo. El precio estimado ronda los 40.000 euros.

La familia no puede asumir sola esa cifra y el pueblo entero ha decidido echarse a la calle para lograrlo. La iniciativa está liderada por El Vuelo de las Libélulas, una pequeña asociación local formada por cuatro mujeres que, en palabras de la madre de Leonor, Milena Temelkova, "hacen malabares con trabajos y familias mientras dedican todo su tiempo libre a ayudar a los demás sin recibir ni un euro a cambio".

"Lo más increíble es que se pusieron en contacto conmigo sin que yo se lo pidiera. Probablemente nunca hubiera sabido de ellas si no fuera por la situación de mi hija", explica Milena, en sus redes sociales. "Son simplemente increíbles y me siento honrada de conocerlas".

Una plaza llena de pegatinas solidarias

La campaña se ha materializado en pequeños gestos visibles en el día a día del municipio. Los comerciantes que decidan sumarse pueden hacerlo a través de una donación que se reconoce con una pegatina en sus escaparates, un símbolo de apoyo que ya luce en negocios como Dakota, el estanco de Blas Infante o la inmobiliaria Mar Real State de Arroyo de la Miel.

El Ayuntamiento de Benalmádena y la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACEB) también se han implicado en la iniciativa, difundiendo el mensaje y animando a la ciudadanía a volcarse con Leonor. "Estamos deseando que Benalmádena se vista de solidaridad y pueda decir bien alto: sí a la vida para Leonor", han expresado desde El Vuelo de las Libélulas.

Una verbena para vencer al tiempo

La asociación ya prepara una gran verbena solidaria con un objetivo claro, recaudar fondos para costear la vacuna. Para ello, hacen un llamamiento a todo aquel que pueda colaborar con bebidas, productos frescos, pan, dulces, embutidos, música o grupos de baile. "Queremos ayudarle a vencer al tiempo", insisten.

La madre de Leonor ha detallado en su perfil de Facebook, donde va informando del proceso, por qué esa vacuna es tan crucial: "No hay cura para el cáncer cerebral. En nuestro caso, la cirugía no es posible por la ubicación del tumor. La radioterapia tampoco, porque el área es demasiado grande y dañaría su cerebro. La quimioterapia, además de ser altamente tóxica, solo actúa en células que se dividen activamente y después el tumor suele volver en un grado más alto. La inmunoterapia es la única opción que nos queda, la única esperanza real para detener o incluso revertir la enfermedad", explica.

Una carrera contrarreloj

Mientras llega el presupuesto definitivo de la clínica alemana, fijado en unos 40.000 euros, la familia vive entre la esperanza y la urgencia. “Como madre, no puedo aceptar esperar a que el tumor crezca para iniciar un tratamiento que además dañará su cerebro. Necesitamos actuar ya", subraya Milena.

El caso de Leonor ha sacado a la luz la labor de una asociación que se desvive por ayudar a sus vecinos, pero también pone de manifiesto el ejemplo de un pueblo entero que se organiza para dar una oportunidad a una niña que aún tiene toda la vida por delante.

El próximo 24 de octubre los vecinos de Benalmádena y alrededores tienen una cita con Leonor, con su madre, con la asociación y con la solidaridad.