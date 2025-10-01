Rocío Amaro 01 OCT 2025 - 12:45h.

María, de 61 años y residente en Cartaya, participa en la búsqueda de su origen tras descubrir que no es hija biológica de sus padres, gracias a la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva

La Asociación Bebés Robados de Huelva anima a participar en pruebas de ADN gratuitas para resolver casos de posibles adopciones irregulares

HuelvaDesde este lunes, en el espacio municipal "La Gota de Leche" de la capital onubense, la Asociación SOS Bebés Robados recoge muestras de ADN de familiares que buscan respuestas. El proyecto, respaldado por el Ayuntamiento de Huelva y con apoyo de la Junta de Andalucía, pretende cotejar perfiles genéticos de padres que buscan a sus hijos, hijos que sospechan no ser biológicos y hermanos separados que nunca llegaron a conocerse.

En solo unos días, más de un centenar de personas han acudido a realizarse esa prueba que tantas historias podría destapar. Entre ellas la de María Francisca Cómez Cuadrado, una mujer de 61 años, natural de Huelva y residente en Cartaya.

María nació, o cree haber nacido, el 22 de noviembre de 1964. "Al menos es la fecha que figura en mis documentos, pero ya no sé si es exacta", confiesa. Creció junto a su hermana, sin sospechar que había algo en su historia que no encajaba. Pero todo cambió en 2017, cuando su padre, en su lecho de muerte, le confesó un secreto guardado durante décadas: ni ella ni su hermana eran hijas biológicas del matrimonio. "Ahí empezó la pesadilla que he tardado cinco años en procesar", relata con voz serena pero firme.

Sin papeles de adopción ni pista alguna

"Mi padre me confesó que éramos adoptadas, yo tenía 53 años cuando me enteré de que mi vida era mentira y hoy sigo intentando encajar las piezas", explica. Así que empezó a adentrarse en un laberinto de preguntas y documentos que la perdieron todavía más. Porque en su libro de familia figura como hija biológica. No hay papeles de adopción. No hay pistas oficiales. Solo un enorme vacío y muchas dudas.

Aquel secreto familiar coincidía con otros datos que siempre le habían inquietado. "Sabíamos que mi madre había tenido un aborto antes de nosotras, pero con el tiempo descubrimos que ese bebé nació sin vida y que no aparece en ningún registro hospitalario", detalla. Analizando las fechas, María ha llegado a la dolorosa conclusión de que su madre no tuvo tiempo de volver a quedarse embarazada después de aquella pérdida. "Por eso sospecho que mi madre entró al hospital para dar a luz, el bebé murió, y alguien le ofreció llevarse a otra niña. Yo".

No hay partida de bautismo, no hay inscripción oficial como adoptada, entonces "¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo?", pregunta.

El sospechoso parecido con otra mujer de la provincia

A todo esto se suma un dato que la desvela. Varias personas, en distintos momentos de su vida, han confundido a María con otra mujer "idéntica" a ella. "Me han dicho más de una vez que soy igual que otra persona, misma cara, mismo pelo, mismos gestos. Solo me dicen que es algo más delgada. Yo pienso que podría tener una hermana gemela que ni siquiera sabe que existo", relata.

Hay una cosa que tiene clara, esta búsqueda no es un ajuste de cuentas. "No quiero juzgar a nadie. Ni a mi madre ni a quien me entregó. No quiero que nadie se sienta obligado a buscarme. Entendería que no quisieran saber nada. Pero necesito respuestas", afirma resignada. "Es muy doloroso sentir que tu vida ha sido mentira y no saber quién eres realmente", repite una y otra vez.

Por eso, esta semana ha acudido a "La Gota de Leche" para entregar su muestra de ADN. "Quiero saberlo. Quiero saber de dónde vengo, si tengo más familia, si mi madre era soltera, o demasiado joven, o si sabía que me había tenido. No busco culpables. Solo busco mi historia".

La Asociación SOS Bebes Robados de Huelva

La Asociación SOS Bebés Robados de Huelva lleva años luchando para dar voz y respuesta a historias como la de María Francisca. Con las pruebas de ADN gratuitas, pretenden unir piezas que llevan décadas dispersas. Los restos hallados en las fosas comunes del cementerio de La Soledad, donde se han abierto cinco fosas con 15 cuerpos de niños, podrían ser parte de ese rompecabezas.

María no sabe si hallará la verdad. Para empezar porque necesita que la otra parte también la esté buscando para que estos análisis pudieran dar fruto. Pero es un comienzo. Su historia. es la de muchas otras personas que esta semana esperan encontrar alguna respuesta.