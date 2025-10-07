Una cabina de teléfono en Granada da voz a la soledad no deseada

Rocío Amaro 07 OCT 2025 - 07:00h.

La Fundación la Caixa instala una cabina telefónica para escuchar los testimonios reales de personas mayores que han vivido la soledad no deseada

La acción forma parte del programa “Siempre Acompañados”, que ha atendido a más de 3.300 personas este año

Una cabina de teléfono resurge en Granada. La imagen ya de por si resulta extraña y hasta remueve nostalgias, pero lo que en realidad pretende remover es la conciencia de quienes se atrevan a entrar. Si se abre la puerta el teléfono suena. No es una llamada cualquiera, aunque puede parecerlo, porque al descolgar se escucha: “Hola, ¿cómo estás?”.

Con esa sencilla pregunta comienza 'La llamada de la soledad', una experiencia creada por la Fundación la Caixa con el objetivo de invitar a la ciudadanía a parar, escuchar y reflexionar sobre una realidad que afecta a cerca de tres millones de personas mayores en España.

Dentro de la cabina, los granadinos pueden oír los testimonios de Javier, José, María Teresa y Blanca, cuatro personas que han vivido la soledad no deseada y que hoy cuentan, con emoción, cómo su vida cambió tras participar en el programa 'Siempre Acompañados'.

Además, quienes los escuchen podrán participar activamente dejando sus propios mensajes, que serán enviados a personas mayores que se sienten solas. Una acción que no solo se puede llevar a cabo en la misteriosa cabina de teléfono de Granada, sino que también se puede hacer telemáticamente mediante la página web de la Fundación.

“Saber que hay alguien que te escucha, que se preocupa por ti, que te pregunta cómo estás de corazón..., me salvó de no hundirme”, confiesa Javier Guiu en una de las grabaciones. “El programa me ayudó a recordar quién era y a quererme otra vez”, dice Blanca Polanco en otra.

Escuchar para transformar

La acción, bajo el lema “La soledad no se ve, se siente”, busca convertir una llamada telefónica en una llamada social. “La trayectoria del programa nos ha enseñado que la escucha es una habilidad imprescindible para la transformación social”, destaca Marc Simón, subdirector general de la Fundación la Caixa.

El programa 'Siempre Acompañados' lleva más de diez años acompañando a personas mayores que viven solas, ayudándolas a recuperar su bienestar y sus vínculos sociales. Solo en 2025, ha atendido a más de 3.300 personas en España y Portugal, un 32 % más que el año pasado. Además, ha impulsado 540 actividades comunitarias en las que han participado 12.000 personas, con la colaboración de más de 200 profesionales y 260 voluntarios.

Según los estudios realizados, el 80% de los participantes afirma haber ganado confianza, comprendido mejor sus emociones y fortalecido sus lazos con familiares y amigos. El 95 % nota una mejora en su estado emocional.

Granada, punto de encuentro y de escucha

Con esta cabina instalada en Granada, la Fundación quiere acercar el fenómeno de la soledad a la calle, hacerlo visible y romper el silencio que lo rodea. La ciudad andaluza se suma así a las 13 localidades españolas donde el programa 'Siempre Acompañados' está presente (entre ellas Jerez, Málaga, Murcia, Palma, Girona o Lleida) además de Lisboa y Oporto.

Durante estos días, la iniciativa se complementa con un “rincón de escuchar”, un espacio de diálogo donde las personas mayores que han pasado por el programa comparten sus experiencias con quienes se acerquen. Es una oportunidad para mirar de frente a la soledad, reconocerla y entender que todos podemos ser parte de la solución.

La 'Fundación la Caixa' insiste en que fomentar las relaciones sociales mejora la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida. Y esta cabina, aparentemente sencilla, se convierte en todo un símbolo de lo que no debe quedarse en desuso: “Recuperé la sensación de no estar aislada ni encerrada. De volver a existir”.