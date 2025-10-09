Rocío Amaro 09 OCT 2025 - 07:00h.

La madre de Diego y Karen, dos hermanos de Dos Hermana, Sevilla, sufrió un accidente en Bélgica que la dejó en coma y con un grave traumatismo craneoencefálico

Sus hijos han lanzado una campaña solidaria para costear el traslado sanitario a España y poder continuar su rehabilitación junto a su familia

SevillaEn abril de este año, la vida de Diego y Karen, dos hermanos vecinos de la localidad sevillana de Dos Hermanas, cambió de repente. Su madre, que vive en Bélgica, sufrió un grave accidente que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Durante semanas permaneció en coma, con un pronóstico poco alentador por parte de los médicos. "Al principio pensábamos que no iba a salir del mismo, porque los médicos no daban muchas esperanzas", explican sus hijos. Sin embargo, contra todo pronóstico, ella comenzó a despertar lentamente, iniciando un proceso de recuperación tan largo como esperanzador.

Actualmente, la mujer se encuentra en un centro de rehabilitación en Bruselas, donde está recibiendo una atención médica especializada. Aunque los avances han sido notables, las secuelas derivadas del accidente hacen que su recuperación deba continuar durante meses. Por eso, para Diego y Karen, el siguiente paso es poder traerla a España, su país de origen y donde reside la mayoría de su familia y amigos.

"Mi madre está prácticamente sola allí. Queremos que siga su rehabilitación acompañada de sus seres queridos, en un entorno familiar que le dé fuerza y motivación", explican. Sin embargo, los gastos de transporte sanitario y asistencia médica entre ambos países suponen un obstáculo económico difícil de asumir. Por eso, decidieron lanzar una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de reunir el dinero necesario para sufragar los costes del traslado.

Una llamada a la solidaridad

"Hola, somos Diego y Karen", comienza el mensaje que encabeza la campaña. "Mi madre tuvo un accidente en Bélgica el 12 de abril de 2025 que la dejó en coma. Al principio pensábamos que no iba a salir del mismo, pues los médicos no daban muchas esperanzas, pero tras un par de meses empezó a despertar, con secuelas a causa del traumatismo craneoencefálico. Fue enviada a un centro de rehabilitación en Bruselas. Al no tener apenas familia allí, queremos traerla a España para continuar con su rehabilitación acompañada de sus seres queridos".

Los hijos han fijado como fecha límite para poder realizar alguna aportación el 31 de diciembre de 2025, con la esperanza de poder decir antes de que acabe el año que su madre ya está en casa. "Agradecemos de corazón cualquier granito de arena que nos ayude a pagar los gastos de ambulancia entre los dos países. Cualquier cantidad suma. También pueden ayudarnos compartiendo la campaña con amigos y contactos", expresan en su publicación.

Hasta el momento, la iniciativa ha conseguido 1.558 euros, gracias a las aportaciones de personas que han querido apoyar a la familia en este difícil momento. "Estamos muy agradecidos. Cada donación, por pequeña que sea, nos acerca un poco más a nuestro objetivo. Mi madre necesita el calor de su gente, y eso no se puede sustituir con nada", explican Diego y Karen, profundamente conmovidos por las muestras de cariño recibidas.

Un traslado complicado

El traslado de un paciente en estas condiciones implica un elevado coste logístico y médico. Además de la ambulancia internacional, se requieren profesionales sanitarios que acompañen el viaje, así como la coordinación entre los sistemas de salud belga y español para garantizar la continuidad del tratamiento. "No es solo traerla, es asegurar que pueda seguir rehabilitándose en buenas condiciones", señalan sus hijos.

"Tenemos la esperanza de poder celebrar pronto su regreso y verla recuperándose en casa, rodeada de quienes la queremos.”, aseguran Diego y Karen mientras mantienen la confianza en que la generosidad de la gente les permita hacer realidad su deseo. "Gracias de corazón por tu solidaridad. Con tu apoyo, pronto podremos decir que Mi madre ya está en España, rodeada de sus seres queridos’".